ММА Без проблеми за Джон Джоунс в основното събитие на UFC 235 (видео) 03 март 2019 | 08:13 - Обновена 0 0 0 0 0 Считаният от мнозина за най-велик ММА боец в историята на UFC Джон Джоунс (24-1 MMA, 1 отменен резултат; 18-1 UFC) проведе деветата успешна защита на титлата си в полу-тежка категория, побеждавайки категорично с единодушно съдийско решение Антъни Смит (31-14 MMA, 7-4 UFC) в основното събитие на UFC 235 в Лас Вегас. #AndStill LHW champion of the world | @JonnyBones #UFC235 @TrifectaSystem pic.twitter.com/ArrJH8DdeL — UFC (@ufc) March 3, 2019 Джоунс не наелектризира публиката и след края сам призна, че не е поднесъл най-добрата си продукция, но все пак направи повече от достатъчно, за да доминира срещу Лъвското сърце. Смит оправда прякора си с показаното в октагона и предизвика респекта на всички фенове, когато бе ударен с нелегално коляно (докато бе на земята), но не опита да търси победа чрез квалификация. AAAAAANDDDD STILLLLLLLLL



Jon Jones gets it done at #UFC235 pic.twitter.com/60e7uSWCzW — Watch #UFC235 live on BT Sport (@btsportufc) March 3, 2019 Все пак, единствената цел на претендента в двубоя сякаш бе просто да оцелее, защото не направи нищо съществено (с изключение на точно дясно кроше), за да притесни шампионския статут на Джоунс. Джони Боунс пък заслужи без особени проблеми признанието на съдиите и записа втория си успех след завръщането и възвърнатия шампионски пояс през декември миналата година. Също така Джоунс остава номер 1 в историята на категорията по брой победи (18), приключени битки преджевременно (10) и време прекарано в октагона (вече повече от 4:50 часа). Dominance, yet again. @JonnyBones #UFC235 pic.twitter.com/Ge3RCPLhkc — UFC (@ufc) March 3, 2019 Смит нанесе първия сериозен външен ляв лоукик, като се опитваше да удря леко водещата дясна ръка на Джоунс със своя ляв прав. Шампионът избухна с ляв спининг бек-кик, който поразтърси Смит, а около минута по-късно той повтори упражнението. Джоунс дори пробва ляв крак брадва, но претендентът впоследствие го изненада с ляв хайкик, което провокира Боунс да го притисне с клинч до отградата. Двамата продължиха размяна на кикове в средно темпо, като Смит отново бе отблъснат назад със страничен ляв кик в корема, точно когато Лъвското сърце сменяше гарда си. Три леви лоукика по-късно от страна на Джоунс рундът свърши, като той бе изпълнен по-скоро с епизодични избухвания, отколкото с шеметна динамика и постоянни размени.

Разнообразните лоукикове от шампиона продължаваха, като той добави и серизно дясно кроше, провокирало Смит да започна да се движи повече. Контрите на претендента обаче съвсем изчезнаха и Джоунс натрупа аванс по отношение на страйкинга, а с добър ляв лакът след завъртане той притисна опонента си до оградата. Явно шампионът предпочиташе да води битката в стойка, защото нямаше интерес да прави тейкдауни, а вместо това тормозеше Смит с лоукикове. Претендентът все пак се отчете с добро дясно кроше, което предизвика подутина над окото на Боунс, но до края на рунда Джоунс доминираше от средна дистанция, макар без страховит удар. Половин минута след началото на следващата част шампионът прихвана в клинч претендента в близост до оградата и го наказваше с колена по краката и тялото, макар темпото да не бе високо. Джоунс изтощаваше опонента в продължение на повече от две минути, преди да го тръшне на пода с мощен тейкдаун номер 1 в двубоя. Шампионът притискаше устата на противника с дясна ръка и му изкарваше енергията, поставяйки цялата тежест на тялото си върху него. Смит се бе свил почти в поза ембрион до клетката, а Джоунс го наказваше с колена в краката и десен юмрук в тялото, като така се стигна и до последната сирена. От ъгъла на Лъвското сърце го окуражаваха да бъде по-офанзивен и да рискува повече. The champ is cut!@LionheartASmith lands a right hand that cuts Jones! #UFC235 pic.twitter.com/oULJtwfAQr — UFC (@ufc) March 3, 2019 Джоунс отново вкара чудесен ляв спининг бек-кик и добави няколко лакти, които съвсем ограничиха движението на Смит и той стоеше безпомощен до оградата. Летящо дясно коляно от шампиона разкървави носа на претендента, след което Смит бе повален и Боунс почна да го налага с ръце. Изглеждаше сякаш Смит просто опитва да оцелее, а Джоунс застана зад гърба му и продължи с граунд-енд-паунд около минута. Лъвското сърце все пак се изправи, но съвсем скоро пак бе повален, а кръвта му оставяше сериозни следи по пода. Джоунс намираше пролуки за безмилостните си удари с лява ръка, а добавяше и леви лакти, както и колена в ребрата. В края на рунда под ефекта на адреналина Джоунс намери главата на опонента си с коляно, докато той бе на земята, което провокира реферът Хърб Дийн да му отнеме 2 точки, защото ударът бе нелегален. Направи уважение на Смит, че каза, че може да продължи битката и не се възползва да симулира сериозно разтърсване и да търси успех с дисквалификация. Violent takedown from @JonnyBones! #UFC235 pic.twitter.com/UGE28GYsGB — UFC (@ufc) March 3, 2019 Кратка размяна на удари с ръце в стойка бе прекъсната с неуспешен опит за тейкдаун на Джоунс в първата минута на последния рунд. Лоукиковете му продължаваха да тормозят Смит, който изглеждаше доста изморен и шампионът веднага го притисна до оградата в клинч. В клинчовете винаги Джоунс контролираше ръцете на съперника си, а Смит дори нямаше идея как да реагира, да се предпази или да опита същото. Боунс продължи да обработва и изтощава опонента си, а Смит правеше достатъчно поне да не бъде нокаутиран и се стремеше да оцелее до последната сирена. Точно това се случи и с летящо ляво коляно Джоунс отправи последния си удар в двубоя - общо около 210 в негова полза срещу само 36 в актива на Смит, който все пак оцеля, макар и само да чуе как губи с единодушно съдийско решение.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 740

1