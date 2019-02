Триумф за безсмъртието на тандема Беличик - Брейди в "постния" Супербоул LIII

Тандемът Бил Беличик - Том Брейди си заслужи легендарен статут и безсмъртие в американския футбол, след като Ню Инглънд Пейтриътс изравниха рекорда на Питсбърг Стийлърс по победи в Супербоул и триумфираха за шести път като шампиони на Националната футболна лига на САЩ. Изумителното бе, че само един-единствен тъчдаун бе отбелязан в 53-ото издание на финала на НФЛ пред пълните трибуни на стадион "Мерцедес-Бенд Арина" в Атланта! "Патриотите" удължиха династията си чрез "постен" успех с 13:3 над Лос Анджелис Рамс в първия в историята Супербоул, в който зрителите не видяха тъчдаун преди последната четвъртина.

Дотогава резултатът бе 3:3 с по един фийлд-гол на Стийв Госткауски (реализатор номер 1 в историята на Пейтриътс) и Грег Зурлайн, а Сони Мишел отбеляза златния тъчдаун след 8 минути игра в четвъртата част. Допълнителната точка бе записана от Госткауски, който впоследствие приключи спора в полза на Ню Инглънд с нов фийлд-гол при само 76 оставщи секунди на часовника.Триумфът е шести от девет опита за забележителния тандем Беличик-Брейди, като Пейтриътс вече са с положителен баланс в Супербоул - 6 победи и 5 поражения. Самият мач се превърна в триумф на защитите, като геният на Беличик блесна с пълна сила в това отношение, но и Рамс заслужават похвали за дефанзивните си отигравания.Липсата на всякаква ефективност в атака обаче им коства шанса да поразят династията на "патриотите", а Брандин Кукс изпусна златна възможност да върне изоставането с тъчдаун на "овните" след добър дълъг пас на куотърбека Джаред Гоф.

Шестият шампионски пръстен означава не само че Брейди ще може да окичи и другата си ръка със символа на победата в американския футбол, но и че официално той е най-успешният играч в историята на спорта, след като досега делеше това прозвище с Чарлс Хейли (5). Тренер Беличик пък стана най-възрастният (66 години) с успех в Супербоул, а в същото време попречи на 33-годишния си опонент Шон Маквей да стане най-младият наставник с триумф във финала на НФЛ.

Брейди на 41 години пък подобри постижението на Пейтън Менинг (39) за най-възрастен куотърбек шампион в американския футбол. Живата легенда на "патриотите" хвърли топката на общо 253 ярда (Гоф се отчете със 198), а Ню Инглънд надделяха общо по този показател над Рамс с 407:260.

MVP на Суперболул LIII заслужено стана пък Джулиън Еделман, който беше най-честият и най-успешен адресат на подаванията на Брейди, а куотърбекът едва за втори път не грабна приза за най-полезен играч във финала, но продукцията му на игрището не бе особено бляскава за невероятните му стандарти.

ПЪРВА ЧЕТВЪРТИНА



За първи път в кариерата си Том Брейди трябваше да види как първият му пас в Супербоул е пресечен, но колкото и да празнуваха действието "овните", те също не можаха да извлекат позитиви от своята атака и дори не стигнаха до първи даун. Второто нападение на Ню Инглънд бе по-успешно, като след пет паса и три пробега с топката бяха натрупани 55 ярда, но опитът на Брейди с около 40-ярдов пас да провокира тъчдаун не бе осъществен.

По време на това нападение куотърбекът на "патриотите" използва цели два таймаута, а след втория от тях се стигна до изненадващ пропуснат шанс за фийлд-гол. Готслауски пропусна вляво от гредите и 5:35 минути преди края на първата част резултатът остана 0:0 - четвърти негов пропуск в последните му три участия на Супербоул! Куотърбекът на Рамс Гоф отговори на предизвикателството и с първия си завършен пас за вечерта към Рейнолдс "овните" навлязоха в половината на противника при по-малко от 4 минути оставащи от четвъртината.

Те обаче бързо бяха изблъскани от защитата на "патриотите", а и фаул за бавене на играта при четвърти даун ги принуди да прибегнат до изритване на топката. Публиката се активизира, защото Том Брейди щеше да излезе на терена за трети път при резултат 0:0 и 72:24 по преминати ярдове за петкратните шампиони, но пък двамата куотърбекове общо имаха на сметката си по-малко от 60 ярда пасове. 1:42 минути преди края на четвъртината при втори даун защитата на Рамс си свърши работата перфектно и Майърс повали на земята Брейди - за първи път най-великият играч в историята бива повалян на тревата в тези плейофи.

Аарън Доналд повтори упражнението в следващия даун и вече принуди Патриотите да изритат топката и да предадат владението й. Това практически бе и краят на събитията в първата четвъртина, като феновете на Ню Инглънд поне можеха да намерят утеха във факта, че при предишните пет триумфа тимът също не бе регистрирал тъчдаун в първата четвъртина.

Равносметката от първите 15 минути игра бе 122 ярда пасове от страна на Брейди, но и една отнета топка и едно поваляне. Рамс пък бяха в нападение само за 3:07 минути, a Гостлауски пропусна опит за фийлд-гол в полза на "патриотите".

ВТОРА ЧЕТВЪРТИНА

Последваха три неуспешни опита за придобиване на още 10 ярда, при което на сцената отново излезе Госткауски за "поправителен изпит" и този път той отбеляза фийлд-гол - резултатът бе открит 10:29 минути преди края на втората четвъртина и "патриотите" поведоха с 3:0. Отново рано-рано нападението на "овните" трябваше да предаде топката на противника, като за момента във финала отборът бе стигнал до само един първи даун. Брейди намери Еделман с 25-ярдово подаване и Патриотите се доближиха на около 30 ярда до крайната зона на противника, а за Еделман спечелената дистанция нарасна на 74 ярда до момента в Супербоул LIII.Последваха три неуспешни опита за придобиване на още 10 ярда, при което на сцената отново излезе Госткауски за "поправителен изпит" и този път той отбеляза фийлд-гол - резултатът бе открит 10:29 минути преди края на втората четвъртина и "патриотите" поведоха с 3:0.

Рамс така или иначе изпитваха сериозни проблеми с нападението си, а при 8:30 минути оставащи от полувремето Андерсън получи топката и бе повален от Шилтън за 3 загубени ярда. Последва над 30-ярдов неуспешен пас и "овните" отново трябваше да предадат владението, без да могат да се похвалят с нищо в офанзивата си - пети пънт в Супербоул LIII. Защитата им поне продължаваше да бъде на ниво и не след дълго Брейди трябваше да напусне игрището отново за поредната смяна на владението.

Гоф изглеждаше, че има лесна задача да придобие два ярда при трети даун, но вместо това се забави прекалено, а и нямаше очевидни опции за пас, което доведе до повалянето му от Ван Ной 4:00 минути преди края.

В решителния момент, когато Рамс можеха да обърнат развоя на събитията, Гоф бе повален от Хайтауър, а времето безмилостно се изпаряваше. След два неуспешни паса те пак прибегнаха до пънт и трябваше да размишляват сериозно над поведението си в нападение за второто полувреме.

Гоф можеше да се похвали само с 52 натрупани ярда от пасовете си, тъй като прекалено често бе принуждаван да хвърля топката от дисбалансирано положение на тялото или под напрежение от противници. Тод Гърли, от когото винаги се очаква много, направи три пробега и спечели 10 ярда. Ню Инглънд притежаваха топката цели 19:52 минути, а Еделман "кандидатстваше" за MVP с 93 натрупани ярда. Брейди не впечатляваше с нищо особено, но все пак бе осигурил 151 ярда с подаванията си.

ТРЕТА ЧЕТВЪРТИНА

Хайтауър за малко не пресече дълго подаване на Гоф, за да започне ударно второто полувреме за "патриотите", след което обаче Гърли напомни за себе си с по-продължителен пробег с топка в ръце - 16 спечелени ярда, след което още веднъж за 6. Последваха обаче две отлични отигравания на защитниците на Ню Инглънд и се стигна до познатото вече упражнение - пънт за Рамс.

Еделман пък продължаваше да бъде невъзможен за спиране, като Брейди отново го намери и се стигна до огромен аванс от 27 ярда за Пейтриътс. Следващите два паса бяха незавършени след нова добра проява в защита на Рамс, а последвалият пънт прати топката на 2 ярда от крайната зона на "овните".

Гоф не можа да измайстори нищо от напечената ситуация, тъй като нямаше открити опции за адресати, което бързо провокира пънт - той пък бе рекорден в Супербоул за Хекър, защото почти от крайната му зона успя да прати топката на 29-ия ярд в половината на Пейтриътс.

Еделман хвана още един пас от Брейди, но заради наказание "патриотите" бяха върнати назад с 5 ярда и куотърбекът трябваше за първи път в двубоя да пробва много дълъг пас, който Хоугън не можа да удържи. Питърс му изби топката и зрителите отново въздъхнаха, когато пак трябваше да гледат пънт - този път от 42 ярда.

Гоф обаче бе повален при третия даун от Хайтауър, което означаваше, че Зурлайн трябва да опита 53-ярдов фийлд-гол. Той обаче се справи под напрежението и най-после откри сметката на "овните" - 3:3 при 131 оставащи секунди от частта! Рамс най-после направиха същинско нападение и даже стигнаха до първи даун (едва за четвърти път във финала), а Кукс хвана толкова дълга топка след това, че дори навлезе в противниковата половина. Гоф първо нацели гърба на Андерсън, но след това се реваншира с ново великолепно хвърляне и Уудс хвана топката, за да спечели 18 ярда. Само 29 ярда пък деляха "овните" от крайната зона на противника, а тъй като това се случваше за първи път във вечерта, бе свикан таймаут при 3:42 оставащи минути от четвъртината. Маккорти изби топката от ръката на Кукс в енд-зоната и предотврати сигурен тъчдаун, а след това Рамс решиха да играят насигурно и чрез Андерсън да спечелят три ярда.Гоф обаче бе повален при третия даун от Хайтауър, което означаваше, че Зурлайн трябва да опита 53-ярдов фийлд-гол. Той обаче се справи под напрежението и най-после откри сметката на "овните" - 3:3 при 131 оставащи секунди от частта!

Ню Инглънд стигнаха до средата на терена в оставащото кратко време, като часовникът определи да започнат последната четвъртина от трети даун. Това официално е първият Супербоул в историята без тъчдаун след 45 игрови минути, а също и най-ниско резултатният след три четвъртини.

ПОСЛЕДНА ЧЕТВЪРТИНА

Брейди не можа да бъде полезен в началото на последните 15 минути, но пък пънтът бе чудесен и принуди Рамс да стартират нападението си само 7 ярда пред крайната си зона. Въпреки че направиха неточности и не бяха особено прецизни, "овните" добутаха постепенно топката до 22-ия ярд в собствената половина. Първото наказание на защитата на "патриотите" пък избави Рамс от неприятно положение при трети даун, в което трябваше да напреднат с 11 ярда, осигурявайки им първи даун.

След това Гърли пак направи добър пробег и навлезе в противниковата половина, но пък Съливан направи фаул (задържане) при нападението и Рамс бяха върнати цели 10 ярда назад. Гоф бе повален за четвърти път в следващия даун, после не можа да осъществи 50-ярдов пас, а пък Гърли бе спрян рано и дори загуби 1 ярд - съответно трябваше да се прави пънт, за пореден път.

Брейди намери Гронкауски и той натрупа 18 ярда, след което Еделман с 10-ия си "улов" за вечерта придвижи нападението още по-напред. Гронк направи дори по-впечатляващо хващане с плонж при дълъг пас, който го прати на само два ярда от крайната зона. Мишел пробяга необходимото разстояние и отбеляза шестия си тъчдаун в плейофите и първи в Супербоул LIII - 10:3 за "патриотите" при 7 оставащи минути от мача!

Уудс направи важно хващане за Рамс и доближи нападението до 30 ярда от крайната зона, а хубав дълъг пас на Гоф бе пропилян от Кукс, който можеше да направи тъчдаун, но изпусна топката под напрежение. Същото упражнение бе повторено от куотърбека в следващия миг, но този път плановете се сринаха и Гилмор пресече паса при едва 4 минути останало време. Подаването бе неточно, но в предишното отиграване Кукс трябваше да хване топката и да изравни съотношението на тъчдауните.

В решителните оставащи секунди Бъркхед пробяга 26 ярда с топка в ръце и до голяма степен успокои съотборниците си в нападението, защото времето за реакция на Рамс безмилостно изтичаше. При точно 120 секунди до края "патриотите" имаха задача да преодолеят само 1 ярд в третия даун, а бяха на само 24 ярда от крайната зона, така че победата изглеждаше вързана в кърпа. Сантиметри ги разделиха от успеха и Беличик реши да заложи на опит за фийлд-гол от 41 ярда, като Госткауски го реализира и подпечата триумфа на Пейтриътс - 13:3!