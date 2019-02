Шоуто в паузата на Супербоул LIII разочарова (видео)

Предварителните очаквания за слабо шоу в паузата между полувремената на Супербоул LIII в Атланта напълно се оправдаха. На сцената излязоха музикантите от групата Maroon 5 и рапърите Травис Скот и Биг Бой, които едва ли биха били поканени такава сцена, ако политиката не се беше намесила. Огромната част от музикалните звезди, които шeфовете на NFL, биха искали да видят на сцената, отказаха тази чест в знак на подкрепа към бившия куотърбек Колин Каперник, който остана без отбор, след като се опълчи на политиката на Доналд Тръмп.

Каперник постави началото на символичните протести, като отказа да се изправи при прозвучаването на американския химн преди мачовете от лигата, с което си навлече гнева на NFL и в момента е без отбор. Позицията му обаче е подкрепяна от много изпълнители, като сред тях е и Риана, за която се говори, че е била първи избор за шоуто на полувремето, но е отказала. Така на бившия приятел на Мария Шарапова и фронтмен на Maroon 5 Адам Лавин се падна честта да забавлява 77 000 на трибуните на стадиона в Атланта. Лавин дори получи отказ от Cardi B да се качи с него на сцената и беше принуден да изпълни един от най-големите хитовe на Maroon 5 - Girls Like You с госпъл хор, вместо с нея.

След това на сцената по екстравагантен начин се появи местния рапър Биг Бой, който излезе в екстравагантно кожено палто и изпълни една от класиките на съгражданите си от Атланта Outkast The Way You Move, след което изчезна. В този момент Лавин започна да хвърля дрехите си като имитираше движенията на Мик Джагър. Накрая той остана гол до кръста, като демонстрира повечето си татуировки. Негативните реакции не закъсняха, като мнозина припомниха как Джанет Джаксън беше сочена с пръст заради неволно разголване, докато Лавин устрои цял стрийптийз."Ужасно от началото до края", "Сега осъзнавам колко харесвам Бруно Марс" - бяха част от реакциите в социалните мрежи.