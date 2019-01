Надал прави четвърти опит да влезе в легендарен "клуб"

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал за пети път в кариерата си е на финала на Australian Open, след като унищожи 20-годишната изгряваща звезда от Гърция Стефанос Циципас с 6:2, 6:4, 6:0. Матадора ще направи четвърти опит да стане член на изключително престижен клуб, състоящ се до момента от само двама тенисисти.

Австралийските легенди и доминатори през 60-те години на миналия век Род Лейвър и Рой Емерсон засега са единствените двама, печелили поне по два пъти всеки турнир от “Големия шлем”. Надал ще се опита да се присъедини към тях, тъй като засега има само един триумф в Мелбърн през 2009 година.

Rafa coming back to the locker room. Some happy tears. Hug from papa Nadal. pic.twitter.com/iWURyqfQ1n