Род Лейвър: Някой отново ще спечели Голям шлем

"Всеки турнир си е за себе си. Не казваш: "Аз ще спечеля Голям шлем". Това е деветмесечна битка. През 1969 г. за първи път всичките щяха да бъдат отворени за тенисистите. Казах на жена ми, че искам да се запиша и в четирите, а тя се съгласи", разказа Лейвър за случилото се преди 50 години.



"Пристигнах в Мелбърн, а тя ми се обади и ми каза, че е бременна. Датата на раждането, която предвиждаха, съвпадаше точно с финала на US Open. Може би това е било знак, че нещата ще се подредят в моя полза", продължи той.



"Мисля си колко големи шамиони през това време са минали и не са успяли да спечелят четирите в една година. За мен това е странно. Джокович беше близо, той имаше три. Има някои неща, които са трудни за постигане. Може да спечелиш всички останали, но на "Ролан Гарос" трябва да победиш Надал, а там той е с девет или десет поредни титли", допълни австралиецът.



The man himself @rodlaver honoured 50 years since his 1969 calendar Grand Slam. He believes the feat can be repeated in the modern era #ausopen @9NewsMelb pic.twitter.com/fGOhZewCb6 — Dougal Beatty (@DougalBeatty) January 23, 2019

"Мисля, че ще се случи отново. Ако се върна назад, три от турнирите тогава се играха на трева - Австралия, US Open и "Уимбълдън". Това може би ми даде по-голям шанс, защото аз бях добър на тази настилка, а европейците не играеха много на трева. Трябваше да спечеля "Ролан Гарос", но получавах урок всеки път, когато излязох на корт в Европа. Казах си, че трябва да науча какво ми правят тези играчи. Записах се във всички турнири там с най-добрите. Исках да гледам и да видя какво правят. Малко по малко научих тайните", обясни още легендата.



"Тогава беше различен свят", казва Лейвър, който тогава е играл шест месеца с едни и същи маратонки, а сегашните професионалисти ги сменят след всеки сет. - Ако изтъркаш маратонките в един мач, си мислиш: "Това, защото си тичал много ли е или не са били качествени"?



