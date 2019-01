Ощетиха ли Кареньо Буста в трилъра с Нишикори? (видео)

Пабло Кареньо Буста напусна бесен Australian Open след петсетова драма с Кей Нишикори, като в решителния последен “супер тайбрек” пропиля аванс от 8-5, за да отстъпи болезнено с 8-10. Най-противоречовата ситуация се разигра именно при 8-5, когато грешка на лайнсмена коства увеличаване на аванса на испанеца. Топка от ракетата на Кареньо Буста бе отсъдена в аут, след което Нишикори я върна в противниковото поле с уинър, но се оказа, че всъщност испанецът е закачил линията. За негово съжаление съдията на стола отсъди точката на съперника, вместо да назначи преиграване, защото според него викът “аут” не е дошъл преди Нишикори да отиграе. Кареньо Буста дълго време протестираше и решението очевидно му повлия негативно на нервите, защото не спечели нито едно разиграване до края на мача.

Испанецът впоследствие на пресконференцията се извини за бурната си реакция на корта, като обясни поведението си с над петчасовата битка и огромните нерви.

Pablo Carreño Busta devastated after he bowed out of the #AusOpen. #9WWOS pic.twitter.com/FFUrCGwCkD