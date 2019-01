Тенис Нишикори достигна четвъртфиналите в Мелбърн след 5-часов маратон с Кареньо Буста 21 януари 2019 | 15:03 - Обновена 0 0 0 0 0



Двубоят на "Маргарет Корт" в Мелбърн продължи 5 часа и 5 минути, а поставеният под номер 8 в схемата Нишикори показа изключтелна воля, за да се върне в мача от два сета пасив.



Японецът, за когото това бе трети петсетов мач от общо четири изиграни в турнира, можеше да си спести драмата в последния сет, след като поведе с пробив и сервираше за спечелването му при 5:4 гейма, но в крайна сметка допусна изравняване на резултата, което наложи изиграването на супертайбрек до 10 точки.

Simply...unbelievable.



From 0-2 sets down, an exhausted @keinishikori fights back to def. Carreño Busta 6-7(8) 4-6 7-6(4) 6-4 7-6(8) in 5 hours and 5 minutes.#AusOpen pic.twitter.com/3WUAq1Japx — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. В него Буста поведе от самото начало и се виждаше победител при 8:5 точки, когато обаче едно спорно съдийско решение доведе до точка в полза на Нишикори. Испанецът поиска преиграване на точката, но такова не му бе разрешено. Спорът със съдията явно изнерви 23-тия в световната ранглиста и той допусна Нишикори да направи още 4 поредни точки, с което мачът завърши при 10:8. Буста поздрави съперника си за победата, но отказа да се ръкува с рефера и напусна корта по най-бързия възможен начин.

"I feel like not enough."@keinishikori was ready to keep going #AusOpen pic.twitter.com/ouhqyF1iOm — #AusOpen (@AustralianOpen) 21 януари 2019 г. "Не знам какво да кажа, много труден мач. Не знам как се преборих да обърна този мач. Беше великолепен двубой. Не е лесно да играеш толкова много часове. ова беше най-трудната ми среща - с много дълги разигравания и дълги геймове. Бях много разочарован, след като загубих първите два сета, но останах позитивен, играех гейм за гейм и от третия сет нататък играта ми се подобряваше. Сега трябва да почина и да се възстановя преди следващия двубой", заяви Нишикори веднага след края на мача.



