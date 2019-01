Една несправедливост е поправена - Тръмп покори "Мастърс" по бленуван начин

Най-великият снукър турнир извън ранкинг системата "Мастърс" вече има 23-ия си различен шампион. Почти седем години и половина след първия си триумф в събитие от "Тройната корона" Джъд Тръмп триумфира с така желания трофей "Пол Хънтър", и то след катеогричното 10:4 над майстора на "Мастърс"-а Рони О'Съливан.

Ракетата бе за 13-и път на финала в "Александра Палас", а Асото в колодата му нанесе най-тежкото поражение в кариерата в битка за трофея, за да прекрати болезненото чакане за този толкова важна купа. Основната част от пораженията Тръмп нанесе още в дневната сесия, когато водеше с безкомпромисното 7:1, а вечерта Гения от Чигуел направи два сенчъри брейка, за да увеличи поне бройката в кариерата си на 991.

Тръмп напълно заслужи успеха си, елиминирайки не само О'Съливан на финала, но преди това други утвърдени лидери сред майсторите на щеката като Нийл Робъртсън и Марк Селби, а в първи кръг и един от най-прогресиращите играчи Кайрън Уилсън. От плещите му би трябвало да падне огромен товар, защото твърде дълго време мина преди титлата от Шампионата на Обединеното кралство и мнозина се питаха дали пък левичарят от Бристол не е по-скоро прехвален, имайки толкова малко значими трофеи в колекцията си.

Освен купата "Пол Хънтър", Тръмп спечели и чек за 200 000 паунда, като вече е със съотношение 10:10 победи-загуби срещу Рони О'Съливан и още по-впечатляващо - 6:3 във финали.

Рони направи два пропуска по дълги червени, след което Тръмп откри с такава топка и се настани на масата, но нямаше късмет да получи налична след иначе много добър вторичен разбиващ удар, като си седна с 12 в актива. При сейфти удар обаче Асото остави дълга червена на противника си и този път Ракетата се възползва, за да я реализира. В критичен момент от брейка обаче левият горен джоб не пожела да прибере червена и О'Съливан спря внезапно на 23 точки, но Тръмп вкара само една единична топка, преди да предаде отново масата на опонента си. Рони се възползва да реалзиира серия от 46 точки и макар да не направи халф-сенчъри, все пак стори достатъчно, че да намали на 2:7.

Ракетата мислеше, че е направил добър сейфти удар в началото на следващия фрейм, когато Тръмп реализира невероятна дълга червена към горния ляв джоб и подхвана печеливша визита. Два пъти му се налагаше да прави кенън-шот, като бе възнаграден достатъчно, че да изгради солидна серия. Сенчърито отново му се изплъзна, но и 88 стигаше за възстановявяне на аванса при 8:2.

Тръмп първи се развихри между топките в 11-ата партия, но изненадващо сбърка с механичния мост и удължителя по горния ляв, оставайки само с 23 точки в актива си и оставяйки доста добре развита маса на О'Съливан. Гения от Чигуел се възползва от това, че противникът му бе свършил добра работа с развитието на червените и на бърза ръка реализира първия във финала сенчъри брейк от 114 точки - пълно разчистване за 3:8, като това е 990-а "стотица" в кариерата на Рони, 42-ра през сезона и 75-а в "Мастърс".

Въпреки нелошите усилия на О'Съливан в началото на следващата партия, той бе възнаграден само с 25 точки за тях, след като сам се затвори по цветовете и трябваше по един или друг начин да предаде масата на Тръмп. Той го направи чрез най-неподходящия сценарий и Асото в колодата получи отлична възможност да осъществи кражба, колкото и условно да е това понятие, при положение че пасивът му в началото на визитата бе само 0-25. По-младият от двамата майстори на щеката реализира блестящо седмия си халф-сенчъри брейк в двубоя - 68, като изигра сейфти в момент, в който водеше с 43 точки при 43 на масата. Рони обаче не можа да отбележи последната червена, а това стори именно Тръмп, за пореден път наказвайки подобна неточност от страна на противника, с което поведе с 9:3 на интервала.

Тръмп предаде реда на О'Съливан в самото начало на 13-ата партия, вкарвайки бялата топка, което вдъхнови завидна визита от страна на 7-кратния шампион. Червените отново бяха благоприятно разположени, но това не означаваше, че Ракетата имаше елементарни задачи пред себе си. Той все пак разчисти всичко пред себе си със сенчъри брейк 991 на стойност 109, за да намали поне симовлично изоставането си на 4:9.

Сейфти департаментът отново изигра лоша шега на О'Съливан, който през целия финал поддържаше слабо ниво на представяне в този толкова важен компонент. Проблемите му в почти всичко фреймове дойдоха именно от невнимателните защитни отигравания, като именно такъв бе случаят и в 14-ата част, когато остави идеална червена за Тръмп към горния ляв джоб. И то грешките на Рони идваха в момент, когато червените вече биваха развити и от двамата, заради продължителната предварителна размяна на сейфти удари. Този път донякъде Ракетата извади късмет, защото Тръмп направи рано-рано позиционна грешка и само с 15 на сметката си прибегна до защитно отиграване. Нещо повече, Асото направи по-голяма неточност в следващия момент, оставяйки червена за "зеления" джоб, но О'Съливан направи необясним пропуск по розова и натрупа само 16 точки от визитата си. Тръмп нямаше нужда от повече подаръци и с халф-сенчъри брейк от 53 точки приключи мача и постигна великия успех!