Снукър Тръмп разгромява Рони след 1-ата сесия и докосва дебютната си титла в 'Мастърс" 20 януари 2019 | 18:06 - Обновена 0 0 0 0 7 Джъд Тръмп докосова историческата си първа титла от "Мастърс", след като води с разгромното 7:1 срещу Рони О'Съливан в първата сесия от финала им пред около 1500 зрители в "Александра Палас". Асото в колодата участва в първия си двубой за трофея "Пол Хънтър", докато за Гения от Чигуел битката е 13-а, като той преследва безпрецедентно осмо отличие. END OF SESSION: An emphatic first half display from Judd Trump as he storms into a 7-1 lead over Ronnie O'Sullivan in the Masters final!



Can Trump close it out when they return at 7pm GMT? #BBCSnooker pic.twitter.com/aP7tdcMBwl — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 За съжаление на феновете на Ракетата обаче, той бива надиграван по всеки един показател на играта, а и статистиката е изцяло в полза на Тръмп, който едва ли е мечтал за подобен аванс след осем изиграни фрейма. Заключителната сесия е от 21 часа българско време. Ronnie O'Sullivan 0-1 Judd Trump



One chance, one frame for Trump as he makes a blistering start with a break of 89 to clinch the opener! #DafabetMasters pic.twitter.com/dpVrjwy6zZ — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 Асото в колодата започна по мечтан начин финала, знаейки, че Ракетата рядко допуска обрати, когато поведе убедително в първа сесия на двубой. Поради тази причина Тръмп трябваше да бъде перфектен в откриващите партии и той се справи брилянтно във фрейм номер 1 и номер 2. По идентичен начин той се възползва от оставени налични дълги червени от О'Съливан и подхвана печеливши визити - 89 и 87 за добър аванс от 2:0 за по-малко от 25 минути игра. Ronnie O'Sullivan 0-2 Judd Trump



O'Sullivan frozen out in the seat so far as he watches Trump follow up with a break of 87 to double his lead! #BBCSnooker pic.twitter.com/KTukhYFno8 — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 В началото на третата партия Рони отново не можеше да вкара дълга топка, а пък Тръмп го направи три пъти, макар и да не можеше да задържи кюбола, за да комбинира с цвят. Въпреки всичко успеваемостта му при дългите удари бе 100%, общият пот съксес бе 97%, а на Ракетата - 0. За съжаление на по-младия англичанин обаче, първият му пропуск по дълга червена остави налична 1-точкова топка за левия среден джоб. По изумителен начин О'Съливан сбърка елементарната ситуация и продължи да бъде "капо" вече повече от половин час от началото на мача. Тръмп съвсем го обезкуражи, реализирайки същата червена с крос-дабъл, но направи само брейк от 28 точки, след като сбърка позиционно по розова. Черната бе на мястото на кафявата, но червените бяха достатъчно добре разположени за О'Съливан, който най-после откри сметката си. Гения от Чигуел обаче държеше да върне черната на оригиналната позиция, но сбърка по пласирането за следваща червена и "серията" му приключи само на 8. Тръмп добави още няколко точки на сметката си, реализира и фрейм-бола, за да поведе с 49 при 43 оставащи на масата, а О'Съливан се провали рано в търсенето на снукър и му заложи предпоследната червена за горния ляв. Асото я отбеляза и партията приключи успешно - 3:0. Ronnie O'Sullivan 0-3 Judd Trump



Trump's dream start continues as he secures a tactical third frame to extend his lead early on! Crucial frame coming up for O'Sullivan...



Live streaming https://t.co/1aOCUEgyUf pic.twitter.com/cJFSzZ3wKH — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 Рони започна с поредици от 21 и 12, преди да трябва да прибегне до сейфти, но то не бе особено качествено и Тръмп получи ред да атакува червените по масата. Асото блесна с много рисков удар, който му се отплати, а дори две 1-точкови влязоха в горния десен джоб, като комбинацията с черна на боулк зоната му позволи да я върне на оригиналната й позиция. Серията спря на 56 след пропуск по деликатна червена за средния ляв, но О'Съливан не можа да се възползва да върне интригата и съвсем скоро по-младият му опонент отново бе между топките, за да реализира фрейм-бола си. Той обаче пропусна последната червена за застраховка, но Ракетата също не я реализира и беше поставен в снукър, след измъкването от който съперникът му отбеляза необходимата топка, за да си подпечата перфектния аванс на интервала - 4:0. Ronnie O'Sullivan 0-4 Judd Trump



O'Sullivan with it all to do here as he watches his young rival claim a fourth frame without reply as they head to the interval! #DafabetMasters pic.twitter.com/AYgmBOcXwe — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 След паузата О'Съливан спечели откриващия сейфти дуел и подхвана серия, която обаче бе от само 32 точки, защото остана без позиция по цвят в боулк зоната след нежелана целувка със зелена. Все пак, това бе най-големият му брейк досега във финала, а пък Тръмп пропусна червена за средния десен джоб и не можа да се възползва от възможността да се задържи по-дълго край зеленото сукно. Ракетата отново бе между топките, като всичко зависеше от вторичния му разбиващ удар, който му откри само една трудна червена, но той се справи. Впоследствие О'Съливан реализира и сложния фрейм-бол, а направи и първия си халф-сенчъри брейк от 69 за 1:4. Ronnie O'Sullivan 1-4 Judd Trump



The Rocket gets off and running with a break of 69 to reduce the deficit! Is this the start of the comeback? #DafabetMasters pic.twitter.com/2kTYso8Gqh — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 Рони започна с по-продължителна визита в следващата партия, но тя секна на 37 след грешка по червена за десния среден джоб. За негово щастие обаче той не остави нищо лесно на съперника, а Тръмп пропусна сложна дълга червена за "зеления" джоб. О'Съливан също не бе прецизен по същата цел от доста по-лесно положение, което впоследствие позволи на Асото да блесне с великолепна дълга червена за горния десен джоб. Той вече бе преминал границата от халф-сенчъри, но се нуждаеше и от последната черна, която бе долепена за левия дълъг борд, като Тръмп я разви и отбеляза безупречно. Последва снукър зад черна и по-младият майстор на щеката си седна на стола при серия от 66, а Ракетата направи фаул при измъкването и ефективно предаде фрейма - 5:1. Двамата размениха по един пропуск по дълга червена, след което Асото се отчете с чудесно отбелязване от дълга дистанция и подхвана резултатна серия. Ключов бе кенън-шотът му при 27 на сметката, който не му остави лесна червена, но Тръмп се справи и продължи поредицата си, нищо че трябваше да вкарва две поредни доста трудни червени. При 46 в актива му обаче той не бе възнаграден с ползотворна целувка по червена и остана без налична, като трябваше да се задоволи само със сейфти удар. Рони моментално пробва да реализира рискова дълга червена, която по болезнен начин се разклати между челюстите на горния десен джоб и не пожела да влезе. На всичкото отгоре, тя остана налична за Тръмп, който добави още 34 точки и се откъсна още по-значително в резултата при 6:1. Ronnie O'Sullivan 1-6 Judd Trump



The procession continues as Trump secures back-to-back frames to storm further clear of the seven-time champion! One more to play in this session... #DafabetMasters pic.twitter.com/upUoINZjnP — Live Snooker (@Livesnooker) January 20, 2019 Двамата разменяха агресивни сейфти удари в началото на следващата партия, като развиваха постепенно червените с изпълненията си. Тръмп имаше лошия късмет да прати кюбола в "жълтия" джоб, но О'Съливан не можа да се възползва и да реализира дълга червена, а след това последва по един пропуск по 1-точкова топка в близост до борд. В крайна сметка нова великолепна дълга червена на Асото му проправи път между топките по такъв начин, че да изгради солидна серия от 66, само че точно преди фрейм-бола си излезе извън позиция по следваща червена. Той водеше с 62 при 66 останали на масата, като Рони опита да се върне в срещата, но можа да направи само 22, и то с трудни компенсиращи удари. Последните две червени бяха долепени по сложен начин до горния борд и това послужи като застраховка за Тръмп, защото О'Съливан пропусна предпоследната и я заложи на горния ляв джоб, за да може съперникът му да я реализира и да затвори първата сесия при 7:1.

