Надал мина рутинно през местния суперталант в Мелбърн

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и полуфиналист от миналата година Рафаел Надал се класира за 4-ия кръг на Australian Open след чиста победа 6:1, 6:2, 6:4 над 20-годишния местен суперталант Алекс де Минор.

Rafael Nadal completes his third straight-sets win of the #AusOpen , 6-1, 6-2, 6-4 over No. 27 seed Alex de Minaur. Next up? Tomas Berdych. pic.twitter.com/sAsCEH13uu

Матадора се нуждаеше от цели шест мачбола, за да подпечата победата си, но в крайна сметка успя да си проправи път към осминафиналите, където го очаква дори по-тежко изпитание в лицето на възродения Томаш Бердих. Непоставеният чех, който е бивш световен номер 4, в ранната сесия в Мелбърн елиминира в четири сета Диего Шварцман.

Това е победа номер 250 за Надал в турнирите от "Големия шлем", като той изостава само от Новак Джокович (259) и Роджър Федерер (342) по този забележителен показател.

Зрителите, особено австралийците, вероятно очакваха по-равностоен двубой, но резултатът не отразява напълно усилията, които положи Де Минор да бъде конкурентен на корта. Той дори често се подвеждаше по темпото на Матадора и се опитваше да го победи с неговия стил, което рано-рано се оказа пагубно за шансовете му да поддържа интрига в цифровото съотношение.

Welcome to the Rafa show @RafaelNadal def. his third Aussie opponent in Alex De Minaur 6-1 6-2 6-4 to reach the 4R at the #AusOpen for the 12th time. pic.twitter.com/Ai3aJWN1ol