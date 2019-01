Тенис Бердих и Циципас стигнаха 1/8-финалите в Мелбърн с вълнуващи победи 18 януари 2019 | 05:40 - Обновена 0 0 0 0 2 Бившият световен номер 4 Томаш Бердих продължава по страхотен начин завръщането си сред тенис елита след лекуването на контузия от миналото лято насам, като осъществи обрат срещу Диего Шварцман и стигна за 11-и път в кариерата си осминафиналите на Australian Open. 196-сантиметровият чех загуби с 5:7 първата част срещу 167-сантиметровия аржентинец, но спечели следващите части с 6:3, 7:5, 6:4 за точно три часа игра на корт "Мелбърн Арина". 11th round of 16 in Melbourne.



Tied for third most all time.



Just another day at the #AusOpen office for @tomasberdych. pic.twitter.com/D8g3LPZ4Pg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Зрителите по трибуните и пред телевизионните екрани няма как да не са останали доволни от разнообразния и приятен за гледане двубой, противопоставящ два различни стила на игра. Майсторът от основната линия и специалист на клей Шварцман удържаше бомбастичните сервиси на Бердих в началото на двубоя, както и мощните му форхенди, търсещи постоянно да се превръщат в уинъри. Berdych is BACK!



Def. Schwartzman 5-7 6-3 7-5 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/EDgq01eehE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Малките детайли наклоняваха везните в полза на двукратния полуфиналист в Мелбърн в следващите части, като той постепенно започна да се държи по-уверено от дъното на корта и да бъде по-конкурентен в продължителните разигравания. Бердих спаси четири точки за пробив в седмия гейм на първия сет, но се срина при 5:5 и допусна късен брейк, който му коства и загубата на частта. Шварцман поддържаше идентична ефективност при началния си удар в двубоя, но се пропука при последните си подавания във втория и третия сет, за да вземе ключово предимство противникът му. Единствено в четвъртия сет аржентинецът имаше лош период, изпълнен с грешки и неубедителни отигравания от основната линия, които доведоха до единствения ранен пробив в полза на Бердих. Шварцман направи два поредни аса, за да принуди все пак опонента си да сервира за спечелването на мача, но чехът бе безапелационен и благодарение на най-силното си оръжие си подпечата успеха в четири сета. Berdych breaks in the fourth!



One step closer to 4R.#AusOpen pic.twitter.com/ik4EdCt4cn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Не е за подценяване фактът, че двубоят практически се игра в зала, тъй като поради дъжда и трите основни корта в "Мелбърн Парк" бяха с активирани покриви, а това направи условията далеч по-благоприятни за Бердих. Чехът продължи доброто си представяне през месеца, започнато в Доха, където стигна финал, и пренесено в Австралия. Следващият опонент на Бердих ще бъде световният номер 2 Рафаел Надал или местния талант Алекс де Минор, които играят по-късно. Малко по-рано в сесията Стефанос Циципас елиминира в също толкова атрактивен двубой с 6:3, 3:6, 7:6(7), 6:3 за също три часа игра Николоз Басилашвили. В тази среща нямаше такава разлика в стиловете, така че зрителите пък имаха възможност да наблюдават надлъгване от дъното на корта между двама от най-прогресиращите тенисисти, които също така ще можем да наблюдаваме на живо на турнира в София в началото на февруари. Moving on!@StefTsitsipas becomes first Greek man to reach multiple 4Rs at a Grand Slam, def. Basilashvili 6-3 3-6 7-6(7) 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/2YLZlIyf34 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Басилашвили все пак повтори класирането си в Австралия от миналата година, а и може да бъде доволен от началото на сезона, защото взе сет на Новак Джокович в Доха, докато сега в Мелбърн се представи на прилично ниво. Циципас отново играеше пред собствена публика и бе подкрепян пламенно, като за първи път в кариерата си стига осминафинал в Australian Open и също така изравнява най-доброто си постижение в "Шлема" - единственият му предишен осминафинал е от "Уимбълдън" 2018. Гъркът също може да бъде доволен от спуснатия покрив над корта, защото условията му прилягаха малко повече, отколкото на противника. Thoughts on the next round?@StefTsitsipas: "I really hope Taylor wins."



#AusOpen pic.twitter.com/RJaZ14UvM0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Циципас ще мери сили с шампиона от миналата година Роджър Федерер, който записа експресна победа за по-малко от 90 минути срещу Тейлър Фриц.

