Григор Димитров трудно намира думи да благодари на феновете (видео)

Топ ракетата на България Григор Димитров изрази огромната си признателност към феновете, които неспирно го подкрепят от трибуните на “Мелбърн Парк” по време на похода му към втората седмица на Australian Open. Григор срази в три сета Томас Фабиано и стигна осминафиналите за рекорден за български състезател пети път. И в този двубой на “Мелбърн Арина” имаше голям брой родни флагове, а скандиранията бяха непрестанни.

“Да, получи се хубава победа. Различни условия, обичам когато покривът е спуснат. Радвам се, че играх мача днес, знаех, че дори да е лошо времето, ще е страхотно. Хора, благодаря ви много, винаги получавам толкова топло посрещане, когато пристигам в Австралия. Обичам да играя тук, надявам се да продължавам в същия дух и играта ми да се подобрява. Днес постигнах солидна победа в три сета, така че продължавам напред.

Иска ми се да можех да опиша с думи какво е да имаш Агаси в ъгъла си. Най-ценното нещо за мен е, че той наблюдава мачовете и ми отделя от времето си. Това казва всичко. Аз съм много благодарен на всички хора в екипа ми, всички са невероятни, особено през последните няколко месеца, когато имахме различни трудности. Всички обаче останаха спокойни и останаха зад мен, за да ме мотивират да съм на мястото, на което съм сега.

