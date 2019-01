Тенис Григор Димитров изравни национален рекорд и стигна 1/8-финалите на Australian Open! 18 януари 2019 | 09:17 - Обновена 0 0 0 3 63 Топ ракетата на България Григор Димитров се саморазправи с непознатия за него допреди италианец Томас Фабиано в двубой от 3-ия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Бившият световен номер 3 бе категоричен в успеха си със 7:6(5), 6:4, 6:4 за 129 минути игра на покрития корт "Мелбърн Арина" и за пети път в кариерата си (от девет участия) стигна осминафиналите на първия турнир от "Големия шлем" за годината. Това е изравнен национален рекорд, след като и легендарната ни тенисистка Катерина Малеева пет пъти е стигала до 4-ия кръг в Мелбърн. #AusOpen Grigor Dimitrov accede a los octavos de final con su triunfo en sets corridos ante Thomas Fabbiano por 7-6, 6-4 y 6-4.



El búlgaro defiende los puntos de los cuartos de final del año pasadob pic.twitter.com/yd7lQ5SoF0 — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) January 18, 2019 Шампионът от Финалите на АТР 2017 напълно превъзхождаше противника си по всички параграфи на спорта, като началният му удар го улесняваше във важните моменти, независимо че два пъти (в първия и втория сет) се стигна до рибрейкове. Димитров наниза 13 аса, направи три двойни грешки, но в безопасни ситуации, като вкара 63% от първия си сервис, който обаче бе ефективен в 85% от случаите и му носеше точки. Второто подаване също бе достатъчно надеждно с 61%, а Григор не изневери на атрактивния си стил и поднесе на зрителите някои спиращи дъха отигравания. Той приключи двубоя с 37 уинъра и 33 непредизвикани грешки, докато Фабиано се отчете с 19 печеливши удара и 32 сбъркани топки. 20th seed @GrigorDimitrov coasts into the fourth round of the #AusOpen! The Bulgarian beats Thomas Fabbiano 7-6 (5), 6-4, 6-4 pic.twitter.com/PTiQVG3FkV — Firstpost Sports (@FirstpostSports) January 18, 2019 Следващият опонент на българина в Мелбърн ще бъде победителят от двойката Франсис Тиафо - Андреас Сепи. Moving into Week 2!



No. 20 seed @GrigorDimitrov sprints past Fabbiano 7-6, 6-4, 6-4.



Do you think Grigor can keep making noise this fortnight? #AusOpen pic.twitter.com/NMyaYbHCY8 — ATP Tour (@ATP_Tour) January 18, 2019 Григор вече има пет победи от шест участия в третия кръг в Australian Open, като единственото му поражение на този етап от турнира е от Роджър Федерер през 2016 година. Той има да защитава 360 точки от достигнатия миналия сезон четвъртфинал, където сега може да срещне Рафаел Надал. I love and appreciate seeing Bulgarians come out to support me all around the world. Благодаря ви! #AusOpen pic.twitter.com/RczjsknUT5 — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) January 17, 2019 ПЪРВИ СЕТ Григор започна солидно с две бързи точки след невърнати сервиси, а за 40-0 спечели атрактивно разиграване, в което импровизира с бекхенд-слайс воле и завърши с изящен уинър от фохенд по правата. Съперникът му взе една точка след негова грешка, но последвала размяна от бекхенд доведе до топка в мрежата от ракетата на Фабиано - 1:0 гейма. Димитров не намери корта с първия си ретур, но след това принуди италианеца да сбърка в разиграване от основната линия, в което Григор сменяше темпото със слайсове от бекхенд. Последва ретур в мрежата, а Фабиано впоследствие успя да разходи българина няколко пъти по ширината на корта и все пак да го принуди да сбърка за 40-15. Грешка от форхенд в средата на полето осигури спечелване на подаването на италианеца - 1:1. С близо 200 км/ч по диагонала в полето за равенство Григор записа първия си ас, а след това добави и още един невърнат сервис - пак по диагонала. Комбинация сервис по диагонала и форхенд по правата се оказаха достатъчни за трета поредна лесна точка, а начален удар по правата в полето за предимство не бе отразен и набързо Димитров поведе отново с 2:1. Грешка от бекхенд прекрати серия от няколко отлични дълбоки удари от тази страна на българина в началото на следващия гейм, а после форхенд-ретур излезе също малко в аут за 30-0. Фабиано сервираше отлично и затрудни отново Григор по правата, след което добави и добре насочен начален удар към бекхенда на противника, за да възстанови паритета - 2:2. Първият бекхенд-уинър по правата на Димитров провокира аплодисменти от публиката, а той бе последван от ас номер 2 в полето за равенство. Последва бекхенд в мрежата, но солидният начален удар осигури на българина две поредни точки без разиграване, за да стане резултатът 3:2. That backhand, Grigor! #AusOpen pic.twitter.com/eQJsggtEoP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 Малко по-продължително разиграване от основната линия завърши с форхенд в мрежата на Фабиано за 0-15, след което търпението на Григор при размяна от тази страна на ракетата също се оказа ползотворно, защото италианецът сбърка отново - 0-30. Димитров продължи да бъде дисциплиниран и да пласира правилно ударите си, без задължително да търси уинър, което му се отплати с три шанса за брейк след нова топка в мрежата от ракетата на противника. Българинът заложи за пореден път на форхенди по обратния диагонал, търсейки бекхенда на Фабиано и съвсем скоро грешката дойде, а с нея и пробивът на нула - 4:2. Страхотен контриращ бекхенд на италианеца и първата двойна грешка на Димитров доведоха до 0-30 и нещо като мини кризисна ситуация, която бе затвърдена в следващия момент. Фабиано направи агресивен и дълбок ретур и излезе на мрежата, за да завърши с воле и да се възползва от моментите, в които първият сервис на Григор не влизаше. Ас номер 3 отрази първия брейк-бол, а страхотен въртелив втори начален удар към полето за равенство свърши работата за втория. За съжаление, Димитров не се нагласи добре за следващото си отиграване след ретура на италианеца и прати топката в мрежата, за да допусне рибрейк - 4:3. Фабиано се движеше доста добре по корта и откровено започна да рискува с ударите си, записвайки един от редките си уинъри от форхенд по обратния диагонал за 15-0. Григор обаче му опонира с изумителен и инстинктивен бекхенд-слайс, превърнал се в ретур, заради невероятното обратно въртене на топката. Поредният форхенд по обратния диагонал на италианеца пак затрудни Димитров и този път слайсът му не сполучи - 30-15. Първата ни ракета се ядоса, когато загуби размяна от средата на корта на форхенди, но веднага след това блесна с ретур уинър от бекхенд по обратния диагонал от полето за равенство. Фабиано реализира първия си ас, хващайки с малко линията, за да избегне опасността - 4:4. Ас номер 4 и невърнат сервис към полето за предимство набързо доведоха до 30-0 за Димитров, а в следващото разиграване бекхенд по правата на италианеца излезе в аут. Отличен втори сервис по правата хвана неподготвен Фабиано и за по-малко от минута Григор отново дръпна с 5:4. Освободеният италианец впечатли с форхенд по доста къс диагонал от неудобно положение, с което подсказа, че не се притеснява да играе рисковано, дори когато сервира за оставане в сета. Хубав ретур на Григор принуди противника да сбърка от бекхенд, но след това той не се възползва от друг дълбок ретур и прати форхенд в мрежата за 40-15. Нов форхенд по обратната права излезе в аут и резултатът бе изравнен на 5:5. Следващият гейм започна неприятно с втората двойна грешка на българина, но пък той веднага компенсира с прекрасен бекхенд-уинър по правата - неговия десети печеливш удар в срещата до момента. Последва не по-малко изключително изпълнение, когато Григор водеше разиграването, атакува мрежата и инстинктивно пласира неспасяемо деми-воле от бекхенд. Невърнат втори сервис по диагонала в полето за предимство доведе до 40-15, а още един невърнат втори сервис - в тялото - осигури минимум тайбрек при 6:5. Форхенд по обратния диагонал на Фабиано се очерта като най-добрия му удар в първия сет и именно с него той дръпна с 15-0, а добави още една точка чрез втория си ас по диагонала в полето за предимство. Подсечен бекхенд-ретур не намери очертанията на корта, а агресивен форхенд по диагонала на италианеца му заслужи участие в тайбрек - 6:6. Григор започна "дългия гейм" с директна точка от сервис (невърнат) по правата в полето за равенство, след което се възползва от втори начален удар на Фабиано - агресивен форхенд-ретур по обратния диагонал и впоследствие завършващо бекхенд-воле на мрежата при максимално разтегляне за мини-пробив. Фабиано се отчете в следващото разиграване, благодарение на добър сервис, а Григор предаде предимството си с форхенд по правата, който излезе в аут - 2-2. Комбинация сервис по диагонала с форхенд-уинър все пак изведоха Димитров напред, макар и вече без мини-брейк. Фабиано направи два добри сервиса и поведе за първи път в тайбрека с 4-3, но Димитров бързо изравни с нова комбинация от начален удар и мощен форхенд. Невърнат втори сервис към бекхенд страната доведе до 5-4 за първата ни ракета, който впоследствие не можа да размине излезлия на мрежата противник и сбърка сложен форхенд в движение. Грешка от бекхенд на Фабиано, който този път не се справи със слайса на Григор, доведе до първия сетбол, а той го реализира с прекрасен невърнат сервис по диагонала в полето за предимство - 7:6(5) за 46 минути игра. C'mon! @GrigorDimitrov takes the opening set 7-6(5) over Fabbiano.



How much will the Italian push him today?#AusOpen pic.twitter.com/RqnXmeUmY3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2019 ВТОРИ СЕТ Григор започна с хубав и дълбок ретур от форхенд, допълнен с форхенд-уинър по правата, а после печеливш бекхенд по правата му осигури предимство при 0-30. Следващото разиграване бе доста продължително и Фабиано материализира по-добрата си позиция, за да намали изоставането. Негова двойна грешка обаче подари два шанса за ранен пробив, а великолепен минаващ форхенд-уинър в движение на Димитров му осигури така желания брейк - 1:0! How to hit a forehand, cross-court pass, by Grigor Dimitrov. pic.twitter.com/Q0NJ4BjzKs — Matthew Willis (@MattRacquet) January 18, 2019 Два поредни изящни уинъра от трудни ситуации и ас номер 5 на българина набързо направиха резултата 40-0, а форхенд в аут на Фабиано затвърди пробива - 2:0. Италианецът имаше известни трудности в сервис-гейма си и не можеше да си осигури надмощие с началния удар, като Григор го принуждаваше да изразходва всички сили за която и да е спечелена точка. Все пак, до нова възможност за пробив не се стигна, независимо продължителните разигравания, като Фабиано завърши гейма с форхенд-уинър по правата за 2:1. Григор започна с ас номер 6 по диагонала в полето за равенство, а после предизвика грешка на противника чрез добре пласиран дълбок форхенд по обратния диагонал, изпълнен в близост до мрежата. Отново великолепен и дълбок форхенд от контрираща позиция хвана неподготвен Фабиано и доведе до 40-0, а после българинът записа третата си двойна грешка. Димитров обаче реализира седмия си ас (пак по диагонала в полето за равенство) и поведе с 3:1. Два добри сервиса на Фабиано не позволиха на Григор да влезе в разиграване, а впоследствие ретурът не намери очертанията на корта за 40-0. Двойна грешка на Фабиано намали резултата, а нов хубав негов форхенд по обратния диагонал се оказа печелившо решение - 3:2. Григор намери топката с рамката на ракетата и подари лесна точка на съперника за 0-15, а нова грешка от форхенд от средата на корта доведе до 0-30. Безкомпромисен сервис по правата в полето за равенство - 217 км/ч - намали изоставането, но нова грешка от форхенд стана причина за два шанса за пробив. Четвъртата сбъркана топка от предната страна на ракетата на Димитров буквално подари връщане на брейка - 3:3. Българинът внимаваше в първото разиграване на следващия гейм и провокира противника да сбърка бекхенд по правата в мрежата. Фабиано се защитаваше солидно зад основната линия, но отстъпи в крайна сметка след продължителната и разнооразна канонада от Григор, за да се стигне до 0-30. Първата точка за италианеца стана факт след комбинация сервис-форхенд, а невърнат сервис по диагонала в полето за предимство направи резултата 30-30. Димитров бе агресивен срещу втория начален удар на Фабиано, а после го матира с два поредни форхенда, последният от които закачи линията с милиметър и се превърна в уинър. Шансът за пробив бе отразен чрез рисков втори сервис на италианеца, който пък този път имаше късмет с хващане на линията. Пореден агресивен ретур и неуспешна смяна на посоката на Фабиано от средата на корта осигуриха втора възможност за брейк, а публиката стана на крака да аплодира следващото разиграване, в което Димитров премина от атака в защита през контраатакуващ лоб, довел до грешка на противника. Така вторият пробив бе материализиран по ефектен начин и Григор си върна аванса във втория сет - 4:3. Grigor Dimitrov is not human idc pic.twitter.com/wecOLRN1pm — Cedric (@slicemitrov) January 18, 2019 Българинът започна рутинно с комбинация сервис-форхенд и след това невърнат начален удар за 30-0. Нов уинър от предната страна на ракетата след точно подаване го изведоха до 40-0, след което Фабиано не издържа на размяна на форхенди от средата на корта и трябваше да сервира за оставане - 5:3. Страхотен ретур покрай мрежата и в дъното на полето за предимство позволи на Димитров да спечели точката с форхенд-уинър, но пък противникът му отговори с печеливш бекхенд по правата. Подсечен ретур от бекхенд на Григор затрудни отново Фабиано и той прати топката в мрежата за 15-30, но отговори подобаващо с чудесен контриращ форхенд по диагонала за 30 равни. Слайсът на българина му изневери в следващото разиграване, защото топката подскочи странно в последния момент, но хубаво стоп-воле осигури на по-реномирания тенисист дюс. Фабиано атакува мрежата след сервис и Григор не можа да го размине с форхенд по правата, но пък го "почерпи" с печеливш бекхенд по другата права за ново равенство. Италианецът извика "форца" след спечелена точка директно от сервис, а сбъркан бекхенд от трудна позиция на Димитров позволи на съперника да намали изоставането си - 5:4. Ас по правата с 211 км/ч бе последван от девета директна точка от сервис за Григор, макар че той прояви впоследствие разсеяност на мрежата и не можа да завърши лесно воле от форхенд. Невърнат сервис по диагонала в полето за предимство доведе до двоен сетбол, който бе реализиран по перфектен начин с десетия ас по диагонала към полето за равенство - 7:6(5), 6:4 за 1 час и 28 минути игра. 16 winners, 10 errors in Set 2 @GrigorDimitrov rounds into top form at the @AustralianOpen, leading Fabbiano 7-6, 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/EeVQyltKZe — ATP Tour (@ATP_Tour) January 18, 2019 ТРЕТИ СЕТ Частта започна малко странно, след като съдийката на стола не разреши на Григор да се преоблече в съблекалните (а позволи на Фабиано) и той го направи на скамейката си, с което пък предизвика вълнение по трибуните. Иначе Димитров не можа да върне първите два сервиса на италианеца, а после пресили форхенд по диагонала, който спокойно можеше да бъде уинър. Хубав бекхенд-ретур с къс диагонал накара Фабиано да сбърка на мрежата, а след това извънземен форхенд по правата през най-високата точка на мрежата се превърна в печеливш удар номер 30. Дори съперникът алодира изпълнението, а после сбърка непредизвикано от форхенд и се стигна до дюс. Ас донесе предимство на Фабиано, а той после завърши отлично изградена атака с воле на мрежата, за да спечели трудно първото си подаване в сета - 0:1. Ас номер 12 и още три бързи точки след солиден сервис осигуриха изравняване за около само една минута игра. Фабиано пак реши да атакува мрежата и се справи дори с хитрия опит за минаващ форхенд на Григор, след което пък дочака грешка от тази страна на ракетата на българина, изтласкан на около два метра зад основната линия. Агресивен бекхенд-ретур по обратния диагонал на Димитров обаче отново донесе дивиденти за 30-15, но веднага последва нова непредизвикана грешка от форхенд за 40-15. Офанзивен бекхенд-ретур пак създаде проблеми на италианеца и той не можа да върне топката в противниковото поле, но все пак успя да се добере до спечелване на сервис-гейма си, благодарение на форхенд в мрежата от Григор - 1:2. Димитров започна с невърнат начален удар по диагонала в полето за равенство, но после Фабиано пак го изненада с излизане на мрежата при втори сервис, завършено с успешен смач. Хубав бекхенд по правата на българина провокира противника да сбърка за 30-15, но впоследствие бекхенд-ретур на италианеца се превърна в уинър. Чудесен сервис отново по диагонала в полето за равенство донесе аванс на Григор, а комбинация от второ подаване и форхенд в тялото свърши работа за 2:2. Първата ни ракета подведе съперника да сбърка от форхенд, вдигайки топката високо и дълбоко в средата на корта, но после не можа да намери очертанията с ретура си - 15-15. Димитров не можа да се възползва от намеса на мрежата и възможност за минаващ удар, а впоследствие от доста по-сложна ситуация също не можа да размине с бекхенд. Нов форхенд в аут на Димитров доведе до спечелване на гейма от страна на сервиращия, без обаче много да го е заслужил с играта си - 2:3. Григор разходи противника си по ширината на корта и после го хвана в крачка, за да може да сбърка бекхенд, а после го изненада с втори сервис за 30-0. Поредното излизане на мрежата на италианеца пак му осигури успех, но после Димитров респектира с прекрасно пласиран форхенд в долния ляв ъгъл на корта. Фабиано лиши българина от някои уинъри със сърцатата си игра зад основната линия, но не можеше да се закачи за сервис-гейма му - 3:3. Highly entertaining match at Melbourne Arena. Grigor looks to have it in the bag at 7-6 6-4 5-3* , but Thomas Fabbiano has shown us some great fight#AusOpen #GrigorDimitrov #ThomasFabbiano pic.twitter.com/cZeD9wFSvy — TennisNerds (@TennisNerdsBlog) January 18, 2019 Григор не можа да върне първия сервис на противника, но после получи подарък от форхенда му, който отиде в аут. Фабиано обаче отново натисна след пласиране на първи начален удар и дръпна с 30-15, но Димитров контрира с безупречен бекхенд по правата от трудна ситуация за 30-30. Точката за пробив стана факт след грешка от задната страна на ракетата на италианеца, а Григор го материализира в продължително разиграване, в което ползва различен тип удари и преминаваше от защита в контраатака. В крайна сметка последователността му се отплати и след като още в предишните два гейма при посрещане можеше да осъществи пробив, го направи сега за 4:3. Затвърждаването на брейка започна с технично деми воле до мрежата, последвано от ас номер 13 по правата в полето за предимство. Фабиано рискува всичко в ретур на втори сервис и бе възнаграден с грешка от бекхенд на Григор, но после пък дойде нов хубав избор на начален удар в полето за предимство и нова лесна точка. Агресивният ретур на италианеца намери единствено мрежата и за нула време пробивът бе подпечатан - 5:3. След ретур по втори сервис Димитров системно тормозеше противника с форхенд по обратния диагонал и най-накрая го принуди да сбърка, но после сам си опропасти усилията с грешка от форхенд в средата на корта при пасивно разиграване. Сбъркан форхенд-ретур от полето за предимство доведе до 30-15, а сервис-мрежа на Фабиано го изведе на точка от спечелване на гейма. Третият му ас по правата в полето за предимство позволи на италианеца да остане в мача - 5:4. #AusOpen Grigor Dimitrov ingresa en el lote de los 16 mejores del certamen. El búlgaro se impuso por 76 64 64 ante Thomas Fabbiano sin demasiadas complicaciones. En 4R irá vs. Seppi o Tiafoe pic.twitter.com/QWrSxO96pt — Mundo Tenis (@mundotenis31) January 18, 2019 Бекхендът на Григор издържа на атаките на Фабиано в началото на следващия гейм за 15-0, а после отлично драйв-воле на мрежата осигури на българина аванс от 30-0. Грешка от агресивен бекхенд на противника пък донесе три мачбола, още първият от които бе материализиран с невърнат кик сервис по диагонала в полето за предимство - 7:6(5), 6:4, 6:4 за 129 минути игра! /

Още по темата

0 0 0 3 63 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 66439 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2 3 4 5