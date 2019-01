Неслучайно му казват ФедЕкспрес

Носителят на безпрецедентните 20 титли от "Големия шлем" и миналогодишен шампион Роджър Федерер се справи за по-малко от час и половина със съпротивата на младия американец Тейлър Фриц - 6:2, 7:5, 6:2 - за да се класира на осминафиналите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

peRFection. Federer is into his SIXTEENTH #AusOpen 4R, def. Fritz 6-2 7-5 6-2 in 1 hour 28 minutes. #GameSetMatch pic.twitter.com/WXYOLC68nE

Следващият опонент на Маестрото също ще бъде млада изгряваща звезда, но с доста по-големи шансове да му окаже сериозна съпротива - Стефанос Циципас, който по-рано елиминира Николоз Басилашвили в четири сета. ФедЕкспрес за 17-и път е на осминафиналите в Australian Open.

Първият сет бе безкопромисен рецитал от сервис от страна на великия швейцарец, който загуби само две точки на свой сервис, а пък в същото време успяваше да неутрализира и без това несигурния начален удар на съперника. Фриц бе влязъл в двубоя с надеждата, че ще може да използва по предназначение не само сервиса, но и форхенда си, като явно напрежението бе прекалено високо, защото направи девет непредизвикани грешки в първата част на срещата.

With his 8th ace, Federer takes a 6-2 7-5 lead over Fritz.



The defending #AOChampion is one set away from the 4R...#AusOpen pic.twitter.com/zTMIshCFMy