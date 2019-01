Баскетбол "Американската мечта" на Иван Алипиев 17 януари 2019 | 13:13 - Обновена 0 0 0 0 6



Иван е на 19 години и както сам отчита - играе баскетбол от първи клас, когато баща му, също бивш баскетболист, го вкарва в залата. В момента двуметровият гард живее, тренира и учи в Лос Анджелис, където е част от първодивизионния Лойола Меримаунт. В Калифорния софиянецът трупа умения и знания под ръководството на Майк Дънлап - треньор с богат опит както в колежанското първенство, така и в НБА, където има един сезон начело на Шарлът Бобкетс и още два като помощник в Денвър Нъгетс.

Какво ли е да си самичък на 10 000 километра от дома, с 10 часа разлика и далеч от семейство, приятели, близки и всичко с което си свикнал? Иван Алипиев ще даде отговорите на всички тези въпроси, защото точно той е герой на това издание на "Американската мечта" - позабравена поредица, в която представяме българчетата, избрали да поемат по пътя на спортните си блянове, без да се спират пред нищо, макар да са на цял един океан разстояние от родната страна.

Макар още да е тийнейджър, Алипиев има немалък брой постижения на сметката си - както отборни, така и индивидуални. През 2017 година той попадна в идеалната петица на Дивизия “Б” на ЕвроБаскет при 18-годишните юноши, а освен това стана трети топреализатор на първенството с 20.5 точки средно на мач.

Макар още да е тийнейджър, Алипиев има немалък брой постижения на сметката си - както отборни, така и индивидуални. През 2017 година той попадна в идеалната петица на Дивизия "Б" на ЕвроБаскет при 18-годишните юноши, а освен това стана трети топреализатор на първенството с 20.5 точки средно на мач.

Юношата на БУБА Баскетбол е актуалният носител на наградата за най-добър млад играч в България, след като спечели отличието “Рачо Колев - едно сърце, една игра”. Освен за БУБА е играл още и за Левски 2014 и Академик (София).



Това е “Американската мечта” на Иван Алипиев.



НАЧАЛОТО



“Започнах да тренирам баскетбол, когато бях на 7-годишна възраст, след като баща ми ме накара да направя първата си тренировка. Естествено, аз се дърпах много, но в крайна сметка ми хареса много и както се вижда - вече 12 години се занимавам с това”, връща лентата назад Иван, който завършва Френската гимназия в София преди да отлети за далечна Калифорния.

Юношата на БУБА Баскетбол е актуалният носител на наградата за най-добър млад играч в България, след като спечели отличието "Рачо Колев - едно сърце, една игра". Освен за БУБА е играл още и за Левски 2014 и Академик (София).

Това е "Американската мечта" на Иван Алипиев.

“Разбрах, че нещата са сериозни през 2015 година, когато бях избран за “Най-полезен играч” на Държавното първенство в зала “Триадица”. След дълго възстановяване от контузия, това бе перфектният начин да осъзная, че имам бъдеще, свързано с играта”, продължава Алипиев.



КАК СЕ СТИГНА ДО ЗАМИНАВАНЕТО ЗА ЩАТИТЕ



Най-често играчите от Европа биват забелязвани от американски скаути по време на Европейските първенства всяко лято. Тук развитието е точно такова, като младият българин отчита, че интерес към него има още от 2017 година, когато тепърва се готви за 12 клас, но представянето му на ЕвроБаскет в Естония е достатъчно впечатляващо, че да се стигне до оферти от университети от Щатите още тогава.

КАК СЕ СТИГНА ДО ЗАМИНАВАНЕТО ЗА ЩАТИТЕ

Най-често играчите от Европа биват забелязвани от американски скаути по време на Европейските първенства всяко лято. Тук развитието е точно такова, като младият българин отчита, че интерес към него има още от 2017 година, когато тепърва се готви за 12 клас, но представянето му на ЕвроБаскет в Естония е достатъчно впечатляващо, че да се стигне до оферти от университети от Щатите още тогава.

“Причината да замина за САЩ е Европейското в Естония през 2017 година, което ме “постави” на картата за млади и проспериращи играчи. Тогава много скаути, мениджъри и треньори, включително и тези на Лойола, се свързаха с мен. Имах още много предложения, но прецених, че това на сегашния ми университет е най-доброто за мен. Честно казано, ако преди две-три години някой ми беше казал, че ще замина за САЩ да играя в Лос Анджелис и че ще бъда на нивото, на което съм, щях да му се изсмея в лицето”, спомня си с усмивка сега гардът.



На въпросното първенство на Стария континент, чийто домакин е естонската столица Талин, №8 от България грабва вниманието с изключително постоянни изяви и средни показатели от 20.5 точки, 8.4 борби, 2.2 асистенции, 1.5 отнети топки и 57% успеваемост в стрелбата за 2 точки. “Лъвчетата” на Мануел Марков остават седми в Дивизия “Б” на Европа, а представянето на Алипиев му осигурява място в идеалната петица на турнира.



НОВОБРАНЕЦ В ЛОС АНДЖЕЛИС



Лойола Меримаунт играе в Конференция “Уест Коуст” на Дивизия I на NCAA. Досега през сезона Иван и съотборниците му се представят стабилно и имат 13 победи и 4 загуби, като в предсезонните мачове записват престижни победи над опоненти като UNLV и Джорджтаун. Европейските баскетболисти, които получават значима роля още в дебютния си сезон в Щатите не са чак толкова много, а Алипиев е наясно с това и се труди здраво и неуморно, за да получи шанс за изява.



“Първата ми година се развива както на всеки новобранец - малко игрово време, но изключително много тренировки, предимно индивидуални, с които се стремя да напредвам все повече и повече. Отборно винаги може по-добре, но не се оплаквам от моментното ми представяне”, анализира на кратко случилото се до момента през сезона той.



ОТ СОФИЯ ДО КАЛИФОРНИЯ



Родната София в никакъв случай не е малък град, но когато смениш българската столица с мегаполис като Ел Ей, нещата просто са от друго измерение. Всичко ли е както по филмите и наистина ли това е “Градът на мечтите”? Ето какво казва по тази тема нашият герой…

High praise from ESPN’s @Mike_Schmitz on incoming #LMULions freshman Ivan Alipiev following U20 Euro tourney pic.twitter.com/0k7W2k2vH8 — Jesse Kass (@Jesse_Kass) July 30, 2018

“Истината е, че още не мога да свикна на Лос Анджелис, макар че прекарах 6 месеца тук. За един такъв “гигант” ще ми трябват поне една-две години. Но в общи линии, всичко тук е уникално. Точно както съм си го представял и е по филмите. На моменти се запитвах - “Как, за Бога, съм попаднал тук?”. В общи линии, всичко е уникално. Много е трудно да обърнеш внимание на всичко, случващо се наоколо, но определено едно нещо е вярно. “Градът на мечтите” категорично е Ел Ей.”



ИГРАТА В ЕВРОПА И ИГРАТА В САЩ



Адаптацията на американските играчи, излизащи от колежа, за да играят професионално в Европа често е трудна, но това важи с пълна сила и за представителите на нашия континент, които отиват да играят в колежанската лига, а след това и в НБА. Какви са разликите в баскетболната игра на двете места? Най-вече темпото.

When you got everything you wanted this year pic.twitter.com/8jRNgHTuWB — LMU Athletics (@lmulions) December 25, 2018

“Безспорно има огромна разлика в европейския и американския баскетбол. Американците изискват изключително бърза игра, топката да лети по терена, ако може въобще да не докосва паркета. Това съм забелязал в повечето ни противници. Почти всеки един разбор за някой от тях започва с фразата - “Изправяме се срещу отбор, който играе на изключително високо темпо”. Нашата тактика е малко по-различна, по-европейска. Треньорът ни предпочита стил на игра, в който залага на повече комбинации и “успокояване” на топката”, връща се към баскетболната тема младокът.



ЕДИН ДЕН В ЩАТИТЕ



“Дните ми са доста сходни. Зачповат с дълга сутрешна отборна тренировка, след което идват няколко лекции, обяд… Лека следобедна дрямка (б.р. - смее се) и индивидуална тренировка привечер. Това е”, обобщава ежедневието си извън мачовете Иван.



ПРОТИВНИЦИТЕ



Лойола Меримаунт е в една конференция с опоненти като Бригам Йънг, Пепърдайн, Сейнт Мерис, Сан Диего и Сан Франциско, но безспорно най-голямото име е това на Гонзага. Днес на Иван и съотборниците му им предстои мач точно с “булдозите”, които той определя като може би “най-добрият отбор в цялата страна”.



“За момента съм на мнение, че най-силният ни противник до момента е UCLA. Но сега ни предстои мач с Гонзага, които може би са №1 в Щатите. Честно казано, това ще бъде едно невероятно преживяване, за което дори не съм си и мечтал. Те разполагат с някои от най-добрите играчи в Америка и това ще бъде уникален шанс за мен”, разкрива българинът.



БЪЛГАРИЯ? ТОВА В АФРИКА ЛИ Е?



Географията май никога не е била силна страна за американците, но в предположенията си за това къде всъщност е България, често се стига до неверотни предположения. Впечатлението е подсилено и от думите на Иван, който признава, че често хората около него питат дали страната ни всъщност не е близо до Испания, но има и далеч по-шокиращи предположения.



“Да, имам много интересни истории, свързани с хора, които не знаят къде се намира България. Едно момче от университета ме попита дали България е в Африка… Често пък други ме питат дали не се намира някъде близо до Испания. Освен всичко друго, тук попадам и на доста българи. Шофьори на таксита, сервитьори, студенти от моя университет или просто хора по улицата в Лос Анджелис”, продължава да разказва Иван.



БЪДЕЩЕТО И МЕЧТИТЕ НА ЕДНО БЪЛГАРЧЕ В ЕЛ ЕЙ



Има ли баскетболист на цялата планета, чиято мечта не е свързана с Меката на играта - НБА? Вероятно отговорът на този въпрос е отрицателен, а тук разлика няма. Иван Алипиев също има своите блянове за най-силната лига в света, но сега е концентриран ежедневно върху своята “Американска мечта”, която към момента е свързана с Лойола Меримаунт и Лос Анджелис.



“Аз съм изключителен мечтател, който преследва мечтите си докрай. От малък имам една мечта, както всеки баскетболист на земята, а тя е да играя в НБА. Винаги съм си представял как съм част от отбора на Бостън Селтикс, тъй като им симпатизирам. Работя ежедневно тази мечта да се сбъдне и дано хората някой ден да имат възможност да ме гледат късно през нощта по телевизията, играейки в Лигата на извънземните”, споделя Алипиев.



“Няма нищо, което да се сравни с това да си част от колежански отбор. Особено ако става дума за училище с известна и силна програма. Освен че се състезаваш на едно изключително ниво, получаваш и безплатно образование, струващо десетки хиляди годишно. А това може да бъде изключително важно за живота след университета. Съветвам всеки един, който има тази възможност, да се възползва от нея и да преследв мечтите си докрай, независимо от пречките и предизвикателствата, които ще срещне по пътя си”, обобщава “Американската мечта” той.



Честно казано, ако преди две-три години някой ми беше казал, че ще замина за САЩ да играя в Лос Анджелис и че ще бъда на нивото, на което съм, щях да му се изсмея в лицето”, спомня си с усмивка сега гардът.На въпросното първенство на Стария континент, чийто домакин е естонската столица Талин, №8 от България грабва вниманието с изключително постоянни изяви и средни показатели от 20.5 точки, 8.4 борби, 2.2 асистенции, 1.5 отнети топки и 57% успеваемост в стрелбата за 2 точки. “Лъвчетата” на Мануел Марков остават седми в Дивизия “Б” на Европа, а представянето на Алипиев му осигурява място в идеалната петица на турнира.Лойола Меримаунт играе в Конференция “Уест Коуст” на Дивизия I на NCAA. Досега през сезона Иван и съотборниците му се представят стабилно и имат 13 победи и 4 загуби, като в предсезонните мачове записват престижни победи над опоненти като UNLV и Джорджтаун. Европейските баскетболисти, които получават значима роля още в дебютния си сезон в Щатите не са чак толкова много, а Алипиев е наясно с това и се труди здраво и неуморно, за да получи шанс за изява.“Първата ми година се развива както на всеки новобранец - малко игрово време, но изключително много тренировки, предимно индивидуални, с които се стремя да напредвам все повече и повече. Отборно винаги може по-добре, но не се оплаквам от моментното ми представяне”, анализира на кратко случилото се до момента през сезона той.Родната София в никакъв случай не е малък град, но когато смениш българската столица с мегаполис като Ел Ей, нещата просто са от друго измерение. Всичко ли е както по филмите и наистина ли това е “Градът на мечтите”? Ето какво казва по тази тема нашият герой…“Истината е, че още не мога да свикна на Лос Анджелис, макар че прекарах 6 месеца тук. За един такъв “гигант” ще ми трябват поне една-две години. Но в общи линии, всичко тук е уникално. Точно както съм си го представял и е по филмите. На моменти се запитвах - “Как, за Бога, съм попаднал тук?”. В общи линии, всичко е уникално. Много е трудно да обърнеш внимание на всичко, случващо се наоколо, но определено едно нещо е вярно. “Градът на мечтите” категорично е Ел Ей.”Адаптацията на американските играчи, излизащи от колежа, за да играят професионално в Европа често е трудна, но това важи с пълна сила и за представителите на нашия континент, които отиват да играят в колежанската лига, а след това и в НБА. Какви са разликите в баскетболната игра на двете места? Най-вече темпото.“Безспорно има огромна разлика в европейския и американския баскетбол. Американците изискват изключително бърза игра, топката да лети по терена, ако може въобще да не докосва паркета. Това съм забелязал в повечето ни противници. Почти всеки един разбор за някой от тях започва с фразата - “Изправяме се срещу отбор, който играе на изключително високо темпо”. Нашата тактика е малко по-различна, по-европейска. Треньорът ни предпочита стил на игра, в който залага на повече комбинации и “успокояване” на топката”, връща се към баскетболната тема младокът.“Дните ми са доста сходни. Зачповат с дълга сутрешна отборна тренировка, след което идват няколко лекции, обяд… Лека следобедна дрямка (б.р. - смее се) и индивидуална тренировка привечер. Това е”, обобщава ежедневието си извън мачовете Иван.Лойола Меримаунт е в една конференция с опоненти като Бригам Йънг, Пепърдайн, Сейнт Мерис, Сан Диего и Сан Франциско, но безспорно най-голямото име е това на Гонзага. Днес на Иван и съотборниците му им предстои мач точно с “булдозите”, които той определя като може би “най-добрият отбор в цялата страна”.“За момента съм на мнение, че най-силният ни противник до момента е UCLA. Но сега ни предстои мач с Гонзага, които може би са №1 в Щатите. Честно казано, това ще бъде едно невероятно преживяване, за което дори не съм си и мечтал. Те разполагат с някои от най-добрите играчи в Америка и това ще бъде уникален шанс за мен”, разкрива българинът.Географията май никога не е била силна страна за американците, но в предположенията си за това къде всъщност е България, често се стига до неверотни предположения. Впечатлението е подсилено и от думите на Иван, който признава, че често хората около него питат дали страната ни всъщност не е близо до Испания, но има и далеч по-шокиращи предположения.“Да, имам много интересни истории, свързани с хора, които не знаят къде се намира България. Едно момче от университета ме попита дали България е в Африка… Често пък други ме питат дали не се намира някъде близо до Испания. Освен всичко друго, тук попадам и на доста българи. Шофьори на таксита, сервитьори, студенти от моя университет или просто хора по улицата в Лос Анджелис”, продължава да разказва Иван.Има ли баскетболист на цялата планета, чиято мечта не е свързана с Меката на играта - НБА? Вероятно отговорът на този въпрос е отрицателен, а тук разлика няма. Иван Алипиев също има своите блянове за най-силната лига в света, но сега е концентриран ежедневно върху своята “Американска мечта”, която към момента е свързана с Лойола Меримаунт и Лос Анджелис.“Аз съм изключителен мечтател, който преследва мечтите си докрай. От малък имам една мечта, както всеки баскетболист на земята, а тя е да играя в НБА. Винаги съм си представял как съм част от отбора на Бостън Селтикс, тъй като им симпатизирам. Работя ежедневно тази мечта да се сбъдне и дано хората някой ден да имат възможност да ме гледат късно през нощта по телевизията, играейки в Лигата на извънземните”, споделя Алипиев.“Няма нищо, което да се сравни с това да си част от колежански отбор. Особено ако става дума за училище с известна и силна програма. Освен че се състезаваш на едно изключително ниво, получаваш и безплатно образование, струващо десетки хиляди годишно. А това може да бъде изключително важно за живота след университета. Съветвам всеки един, който има тази възможност, да се възползва от нея и да преследв мечтите си докрай, независимо от пречките и предизвикателствата, които ще срещне по пътя си", обобщава "Американската мечта" той.

