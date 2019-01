Емоционалното сбогуване с Анди Мъри (видео)

Анди Мъри изигра последния си мач на Australian Open по величествен начин, стигайки до пети сет срещу Роберто Баутиста Агут, след като изоставаше с две части. Естествено, публиката не спираше да го подкрепя дори когато силите му за съпротива посвършиха към последните геймове на заключителния сет.

Murray receives a standing ovation from the crowd before he serves in the fifth set #AusOpen pic.twitter.com/cH27iOZc5K

Интервюто на Мъри на корта също не бе лишено от емоции, особено при положение че на екраните на корта пуснаха прощални съобщения на негови колеги под формата на 3-минутен клип.

An amazing tennis player. But an even better person. Thank you, @andy_murray #AusOpen pic.twitter.com/uRPBLC2zY6

Самият Мъри също видимо едвам сдържаше емоциите си, но успя да сдържи сълзите, като сподели, че ако това наистина е последният му мач, се е разделил с играта по най-добрия начин, защото е дал буквално всичко, на което е способен на корта. С треперене в гласа си също така Анди благодари на всички хора, които са го подкрепяли през годините на изключително успешната му кариера. Той дори напомни, че интервюиращият го Марк Печи е бил първият му професионален треньор и се пошегува, че въпреки това се е справил доста добре в кариерата си.

“Ще се опитам обаче да направя всичко възможно, за да ви видя отново, но това изисква да премина много тежка операция и няма никакви гаранции, че ще мога да играя отново", обърна се към публиката Мъри след края на срещата.

Andy: This guy [Mark Petchey] was actually my coach when I first came on tour



Petchey: You’ve done very well



Andy: Considering...



Andy Murray being his usual boring, unfunny, miserable self folks pic.twitter.com/jqpJFujer3