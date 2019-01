Toyota и Hyundai с най-малко промени в дизайна на WRC автомобила

И четирите конструктора в Световния рали шампионат (WRC) представиха официално днес в Бирмингам на специално събитие новия дизайн на автомобилите си. Преминаването на Себастиен Ожие от M-Sport Ford в Citroen създаде като че ли два напълно различни отбора, докато при Toyota и Hyundai външните промени са минимални.

New livery Here she is in all her glory - our 2019 #Hyundai i20 Coupe #WRC! What do you think of our striking new livery? #HMSGOfficial #NewSeason pic.twitter.com/40kU9g3VVW