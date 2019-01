Citroen показа новия WRC автомобил, с който Ожие ще защитава титлата си

Citroen официално представиха новия си автомобил за сезон 2019 в Световния рали шампионат (WRC), с който ще карат шампионът Себастиен Ожие и финландската звезда Есапека Лапи. Дебютът на автомобила ще бъде на рали Монте Карло по-късно този месец.

С преминаването на Ожие от M-Sport в Citroen идва и нов основен спонсор в отбора - Ред Бул, който ще подкрепя тима за първи път от 2012 година. През 2019-а Citroen чества 100-ата си годишнина като бранд, което е включено в дизайна на автомобила.

Introducing this year’s @OfficialWRC challenger, the 2019 #C3WRC & its 380hp - under the colors of @TotalRacingFR, @redbullmotors & @Michelin_Sport! pic.twitter.com/2esPvvyzsU