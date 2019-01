"Мастърс" чука на вратата

В неделя, 13 януари, започва един от най-дългоочакваните снукър турнири за всеки фен на джентълменския спорт - “Мастърс”. Лондонската “Александра Палас” е домакин отново на първото за календарната година събитие от “Тройната корона” и съответно най-престижно извън ранкинг системата.

Големият въпрос е може ли Рони О’Съливан да продължи доминацията си в турнира, който е печелил три пъти в последните пет години? Също така е интересно да се види представянето на защитаващия титлата си Марк Алън, който в дадени моменти от сезона беше неудържим край зеленото сукно.

3 days to go until snooker returns to London...



https://t.co/9fwMRE5CTw#DafabetMasters @dafabet pic.twitter.com/tv6omzmbxn