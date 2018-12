Кой срещу кого на “Мастърс”-а? (вижте програмата)

Вече е ясен жребият за дългоочаквания втори за сезона турни по снукър от “Тройната корона” - “Мастърс” между 13 и 20 януари 2019 година. Защитаващият титлата си Марк Алън изтегли възможно най-лекия съперник в лицето на Люка Бресел, който през този сезон се представя далеч по-слабо в сравнение с предишната кампания, когато именно си извоюва място в “елита” - топ 16 на световната ранглиста.

Шестнадесетимата участници станаха ясни още преди финала на Шампионата на Обединеното кралство, спечелен от Рони О’Съливан след 10:6 над именно Алън. През януари 2018-а Пистолета пречупи Кайрън Уилсън с 10:7 за първата си и единствена засега титла от “Тройната корона”.

Суперзвездата Рони О’Съливан ще се изправи срещу доста по-сериозен противник - Стюърт Бингам, който отпадна драматично с 5:6 от Алън на полуфиналите в Йорк, но имаше реален шанс да срещне Ракетата в битката за трофея. Гения от Чигуел пък ще преследва безпрецедентна осма купа от “Мастърс” и евентуално 20-а от “Тройната корона”.

MASTERS | The field is now set for January's Masters at the Alexandra Palace - check out confirmation of the 16 players set to contest the event, with four changes from the class of 2018.



