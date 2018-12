Фюри: Исус ме събуди от втория нокдаун, ясно защо Джошуа избяга от Уайлдър

Линейният шампион в тежка категория Тайсън Фюри призна, че не знае как така се е изправил на краката си след втория нокдаун в последния рунд срещу Дионтей Уайлдър във вълнуващия им двубой в Лос Анджелис. Единствено противоречивото съдийско решение да бъде присъдено равенство би могло да хвърли сянка върху отличното представление и от двамата бойци.



"Как се изправяш след нокдаун? Не знам. Единственото обяснение е, че Исус Христос ме вдигна на крака в този момент. Изобщо не знам дали съм бил в безсъзнание, не знам какво се случи. Но, хей, аз съм линейният шампион и то не е за нищо! Линейните шампиони се изправят и продължават да се борят.

