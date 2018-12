Ето ги съдийските карти на зрелището Уайлдър - Фюри

Милиони боксови фенове по цял свят не останаха доволни от решението да бъде присъдено равенство между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри в един от най-вълнуващите двубои от тежка категория в последните години. Лос Анджелис стана арена на паметен сблъсък, предвещаващ още по-дългоочакван реванш, след като съдията Алехандро Рочин отбеляза 115:111 за Бронзовия бомбардировач, Робърт Тапър даде 114:112 за Циганския крал, а англичанинът Фил Едуардс видя двубоя 113:113.

Here are the judges scorecards from Wilder vs. Fury. #WilderFury #Boxing pic.twitter.com/fwyfFy3H25