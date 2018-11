Винялес оглави първия ден от MotoGP теста във Валенсия, Лоренсо – 18-и

The moment we had all been waiting for @lorenzo99 rides the Honda RC213V for the first time at the #ValenciaTest! pic.twitter.com/UFQTWqTvGo — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2018

Маверик Винялес с Yamaha бе най-бързият пилот в първия ден от официалния тест на MotoGP във Валенсия, докато Хорхе Лоренсо остана на 18-а позиция при дебюта си с машината на Honda. Седемчасовият тестови ден бе прекъснат от дъждове. Още със започването на сесията пистата бе мокра и това бе причината нито един пилот да не излезе на нея в продължение на час и половина.

Йоан Зарко първи започна да тества при дебюта със своя нов отбор КТМ. Още с първата си обиколка французинът бе на косъм от падане с гумите си за мокро на почти изсъхналото трасе и след края на завъртането се прибра в бокса. След още половин час отново той се реши да излезе първи на пистата и скоро бе последван от останалите пилоти. Мотоциклетистите на Ducati Андреа Довициозо и Данило Петручи първи оглавиха подредбата.

Маркес излезе на пистата три часа след старта на теста. Той направи това с мотора от сезон 2018 и записа най-бързата обиколка. Два часа преди края на подготовката обаче Винялес записа още по-добра обиколка за 1:31.416 минути. Няколко минути по-късно бяха показани и флаговете за дъжд.

@marcmarquez93 maiden outing on the brand new Honda bike



The @HRC_MotoGP rider is trying both the 2019 RC213V that we saw in at the Brno Test and a brand new machine. #MotoGP | #TheFutureIsNow https://t.co/1l0BY4MqM1 pic.twitter.com/B67NuYqyqC — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2018

Маркес, който все още не е в топ форма след двете си падания във Валенсия, имаше на разположение три машини – мотора от 2018-а, напълно нов и спесица между двата. Валентино Роси завърши деня с трето време зад Маркес и Винялес. Екипът на Доктора сравняваше новия двигател със спецификациите от 2018. Дови зае четвъртото място, но не изпробва нов мотор.

Тест пилотът за Honda Щефан Брадъл остана пети, а новият сателитен пилот за Yamaha и протеже на Валентино Роси – Франко Морбидели зае шеста позиция. Алейш Еспергаро бе най-бърз за Aprilia на седмо място, докато новият му съотборник Андреа Яноне остана 19-и. Петручи записа осмо време пред Пол Еспергаро с КТМ.

Тест пилотът на Ducati Микеле Пиро бе единственият с падане за целия ден на пистата "Рикардо Тормо". Шампионът в Moto2 Франческо Баная бе най-бързият дебютант на 11-а позиция.