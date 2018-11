Моторни спортове Нито Лоренсо, нито Маркес са на 100% за MotoGP теста във Валенсия 20 ноември 2018 | 13:18 - Обновена 0 0 0 0 0 Ready! #ValenciaTest #2019StartsNow pic.twitter.com/nz22QfDnGA — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) November 20, 2018 Шампионът в MotoGP за сезон 2018 Марк Маркес и новият му съотборник в Honda Хорхе Лоренсо не са подготвени на 100% за официалния MotoGP тест във Валенсия, който ще се проведе днес и утре. Маркес катастрофира както в квалификацията, така и в състезанието на пистата "Рикардо Тормо" през уикенда и на два пъти извади рамото си, което трябва да бъде оперирано през декември. Междувременно Лоренсо продължава да се възстановява от травмите, които получи в Арагон и Тайланд и все още изпитва болка в лявата си китка. Испанецът пропусна четири състезания, а при завръщането си във Валенсия успя да финишира едва 12-и. Лоренсо заяви, че се чувства значително по-добре от състезателния уикенд във Валенсия, но все още не е в най-добрата си физическа форма. Въпреки това той вярва, че двудневния тест ще бъде полезен. A couple of bikes for the World Champion @marcmarquez93 to try today #ValenciaTest pic.twitter.com/7AfPZD6tYq — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2018 "Възстановяването ми напредна много в последните десет дни. С всеки изминал ден чувствам подобрения. Чувствам се по-добре от вчера, много по-добре от петък. Няма да съм на 100%, но в сряда вече ще съм доста по-добре", разкри Лоренсо, който през последните седмици отнесе нападки за това, че саботира Ducati преди да премине в новия си отбор и затова отказва да се състезава. Here it is



The first glimpse of the Honda RC213V with @lorenzo99 famous number 99 on it



It's going to take while to get used to this! Who's looking for to seeing #JL99's first lap? #ValenciaTest pic.twitter.com/Qqf6bBpfKn — MotoGP™ (@MotoGP) November 20, 2018 Маркес призна, че ще бъде предпазлив по време на теста, тъй като не може да си позволи повече инциденти преди операцията на рамото си през декември.

