Уилсън изпепели Тръмп и стигна полуфиналите на "Шампион на шампионите" (видео)

Носителят на две ранкинг титли по снукър Кайрън Уилсън унищожи последователно световния шампион Марк Уилямс, а после и Джъд Тръмп, за да се класира по безапелационен начин за полуфиналите (в събота) в престижното събитие "Шампион на шампионите". Зрителите в "Рико арена" в Ковънтри се бяха подготвили за вълнуващ сблъсък с много скоростен брейк-билдинг от Воина и Асото в колодата вечерта, но Уилсън спечели с 6:1 (съдийка на мача бе българката Десислава Божилова) не позволи да има интрига. Преди това той бе сразил с 4:1 Уилямс, а със същия резултат Тръмп бе спечелил двубоя си с Люка Бресел в група 3.

Уилсън, който победи именно Тръмп през 2015-а година с 10:9 за първата си ранкинг титла от Шанхай Мастърс, имаше тотално преимущество на бързото зелено сукно в Ковънтри и не позволи на съперника си нито да навлезе в ритъм, нито да се закачи за него в двубоя. Воина бе почти безгрешен и не трепваше в нито един момент, а единствено в седмия фрейм даде жокер на противника с елементарен пропуск по черната от оригиналната й позиция. Тръмп обаче нямаше никакъв късмет през целия двубой и стана жертва на кик при удар по розовата, когато трябваше да премести една от последните червени далеч от борда. Така серията му спря на само 39, а Уилсън разчисти с брейк от 51, за да узакони категоричния си успех.

Воина бе взел първите две партии с поредици от 73 и 61, а Тръмп отговори със 73, за да намали на 2:1, но оттогава рядко получаваше шанс изобщо да стане от стола си. Уилсън го попиля и не му даде възможност дори да помисли за обрат, реализирайки великолепни брейкове от 95, 125, 131 и гореспоменатия от 51 за крайното 6:1.

Уилсън ще играе полуфинала си в събота срещу победителя от финала в група 2. Мачовете там ще се изиграят на 8 ноември: Марк Селби - Нийл Робъртсън и Бари Хоукинс - Марк Алън. Другият полуфинал е ясен - Рони О'Съливан срещу Шон Мърфи.