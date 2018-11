Наказаха Маркес заради блокирането на Яноне, Зарко стартира първи в MotoGP

Сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко ще стартира от полпозишън в предпоследния кръг от календара на MotoGP в Малайзия заради наказание на Марк Маркес. Испанецът, който спечели титлата още в Япония, бе най-бърз в квалификацията, но по-късно получи наказание, защото блокира последната летяща обиколка на пилота на Suzuki Андреа Яноне. Маркес го направи, излизайки от питлейна, тъй като катастрофира на края на квалификацията и трябваше да смени моторите си.

Tech 3 Yamaha's Johann Zarco will line up first on the grid for the Sepang #MotoGP race after poleman Marc Marquez was penalised for impeding Andrea Iannone:https://t.co/Ae5naPq1TI