Маркес спечели квалификацията в MotoGP въпреки падане на мократа "Сепанг" 03 ноември 2018 | 11:25 - Обновена 0 0 0 0 0 Новият стар шампион на MotoGP Марк Маркес спечели полпозишън за Гран При на Малайзия след закъснение от час на сесията заради пороен дъжд. Това е и неговият 80-и в цялата му кариера. Испанецът записа най-добро време въпреки че падна с мотора си малко преди края на квалификацията на завой номер 4. От втора и трета позиция на "Сепанг" утре ще стартират двама пилоти с преродената Yamaha - Йоан Зарко и Валентино Роси. #MotoGP Q2 @marcmarquez93 holds on for pole in Sepang @JohannZarco1 jumps into second at the very last and pips @ValeYellow46 who will start 3rd!#MalaysianGP pic.twitter.com/gho9vXZuaX — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2018 Андреа Довициозо, който се бори с Доктора за втората позиция в генералното класиране, катастрофира на мокрото трасе в последната си отлична обиколка и ще трябва да се задоволи с петото място. Между него и Роси пък ще стартира пилотът на Suzuki Андреа Яноне, който можеше да спечели и по-добро стартово място, но Маркес забави една от последните му обиколки. Game over for @AndreaDovizioso



He crashes out on a hot lap!#MalaysianGP pic.twitter.com/BskvPHxkVw — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2018 Пилотът на Honda успя да се върне на трасето след катастрофата и записа още една обиколка, но въпреки това не подобри най-добрата си. Конкуренцията обаче така и не успя да го настигне и Маркес отново ще тръгне първи. Шести и седми ще стартират сателитните пилоти на Ducati Джак Милър и Данило Петручи. Състезанието за Гран При на Малайзия започва в 09:00 ч. българско време.

