Яноне и Suzuki начело във втората тренировка от MotoGP в Австралия

Пилотът на Suzuki Андреа Яноне бе най-бърз във втората тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Австралия. На следващите две места зад него приключиха сателитният пилот на Ducati Данило Петручи и пилотът на Yamaha Маверик Винялес.

Тежка катастрофа претърпя Кал Кръчлоу със сателитна Honda на завой номер 1 12 минути преди финала на сесията. Веднага след инцидента британецът бе отведен в медицинския център на пистата.

@calcrutchlow has gone down at Turn 1 and the Brit looks to be in some discomfort #AustralianGP pic.twitter.com/e2Nd81mpYJ — MotoGP™ (@MotoGP) October 26, 2018

Пилотът на Suzuki си гарантира първото място със своята последна обиколка, която бе с 0.1 сек по-добра от тази на Петручи. На Яноне му бяха нужни само пет минути, за да започне да подобрява времената от първата свободна тренировка. Новият стар световен шампион Марк Маркес също зае първото място, но за кратко.

Първият инцидент претърпя Алваро Баутиста, който замества контузения Хорхе Лоренсо в заводския тим на Ducati. Малко след него Маркес и ветеранът Валентино Роси не успяха да вземат един от завоите, но задържаха мотора в чакъла извън трасето.

Зад водещото трио остана Андреа Довициозо с Ducati, следван от Кръчлоу, Йоан Зарко и Маркес. Валентино Роси отново зае десетото място.

Вижте графика за ГП на Австралия