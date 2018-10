Алонсо никога не е искал сезон с Макларън в Индикар

Фернандо Алонсо заяви, че решението на Макларън да не влизат в американските автомобилни серии Индикар като отбор догодина не променя плановете му за следващия сезон. Испанецът разкри, че той никога не е обмислял цял състезателен сезон в шампионата, въпреки че спекулациите за това започнаха веднага, след като Фернандо обяви през лятото, че през 2019-а няма да се състезава във Формула 1.

Макларън имаха план да навлязат в Индикар през 2019-а, но вчера шефът на тима Зак Браун заяви, че на този етап не са готови за това.

"Пълен сезон в Индикар никога не е бил опция за мен. Може би ще се състезавам в Индикар един ден, но не следващата година. Това са 17 състезания, всяко от което - в Америка. Трябва да науча всичко от нулата, а това означава напълно да се посветя на работата си. Моите планове не включват това за следващия сезон, а фактът, че Макларън ще се забавят с плановете си за влизане там, е техен въпрос", заяви Алонсо.

