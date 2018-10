Макларън отлагат влизането си в Индикар, но Алонсо с шанс за Инди 500

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун обяви, че конструкторът няма да влезе в американските автомобилни серии Индикар догодина, но има шанс Фернандо Алонсо да вземе участие в Инди 500 с тяхна подкрепа.

След като двукратният Ф1 шампион обяви през лятото, че догодина няма да се състезава във Ф1, започнаха спекулации, че той ще бъде част от новата програма на Макларън в Индикар през 2019-а. Въпреки проучванията си, Макларън трябваше да отложат влизането в шампионата заради проблеми с доставката на двигатели. Първоначалният план на Зак Браун бе Макларън да използват двигатели на Chevrolet и инженери на Андрети Аутоспорт, които обаче работят с Honda. За да не се стига до изтичане на вътрешна информация няма как планът да се осъществи догодина и Макларън оставят вратата си отворена към Индикар за 2020 г.

"Ние просто не сме готови за това все още и сме фокусирани върху Формула 1. Имаме желанието да навлезем в Индикар, казвал съм го и преди. Ще помислим за шансовете си през зимната пауза. Сигурен съм, че Фернандо ще ни подкрепи", заяви Зак Браун по време на американския състезателен уикенд във Формула 1.

Racers will always be racers! #F1 https://t.co/7iFJLhHEXg