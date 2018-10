Довициозо зададе темпото преди квалификацията на MotoGP в Япония

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо записа най-бързата обиколка в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Япония. Както в петък, зад него се наредиха с минимално изоставане двама сателитни пилоти - на Honda и Yamaha - Кал Кръчлоу и Йоан Зарко.

