Довициозо бе най-бързият пилот от MotoGP в Япония след петъчните тренировки

Пилотът на Ducati Андреа Довициозо оглави първата тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Япония. Неговото постижение остана най-доброто и след втората тренировка, тъй като тя бе проведена на мокра писта. Във втората сесия най-бърз бе пилотът на Honda Дани Педроса, а няколко пилоти изобщо не излязоха на пистата в тези условия.

След Дови в първия тур най-добро време записа Кал Кръчлоу със сателитна Honda. По традиция лидерът в генералното класиране Марк Маркес бе водач за по-голямата част от първата тренировка, но бе изпреварен от Дови в последните пет минути. Освен Дови и Кръчлоу, с последната си обиколка и сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко записа по-добро време от Маркес и зае третото място.

