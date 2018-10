Лоренсо няма да вземе участие в ГП на Япония

Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо няма да вземе участие в остатъка от състезателния уикенд на MotoGP в Япония, заяви неговият отбор. Испанецът получи фрактура на лявата китка след катастрофа в Тайланд преди две седмици и все още изпитва силна болка.

Все пак Лоренсо си даде шанс и излезе на пистата в първата свободна тренировка в Япония, но след само две записани обиколки се върна в бокса. Неговият съотборник Андреа Довициозо оглави тренировката.

A quick return for @lorenzo99



Is that the end of his #JapaneseGP already? pic.twitter.com/0Hlamqjn8Q