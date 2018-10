Моторни спортове Лоренсо се опасява, че няма да е готов и за ГП на Австралия 19 октомври 2018 | 15:11 - Обновена 0 0 0 0 0



"Не съм сигурен за "Филип Айлънд" все още. Не знам как ще се чувствам, когато пристигна там другата седмица. Трудно ми е да си представя, че за 12 дни контузията ми няма да отшумее. Все пак може да се случи и затова тези дни ще направим магнитен резонанс, който да ни отговори какво се случва и как да действаме. Единственото нещо, което ще правя сега, е да почивам", сподели Лоренсо. Jorge Lorenzo has reacted to pulling out of the #JapaneseGP...



Get well soon, Jorge pic.twitter.com/AlGlHAlpK8 — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 19, 2018 След като се оттегли от Гран При на Япония днес, пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо не смята, че ще бъде във форма и за предстоящата Гран При на Австралия след седмица. Първоначалните контузии на испанеца от Гран При на Арагон се влошиха след катастрофата му във втората тренировка в Тайланд преди две седмици. Там Лоренсо получи и фрактура на китката си, което бе най-голямата причина да се откаже от участието си в състезателния уикенд на японската писта "Мотеги" днес "Не съм сигурен за "Филип Айлънд" все още. Не знам как ще се чувствам, когато пристигна там другата седмица. Трудно ми е да си представя, че за 12 дни контузията ми няма да отшумее. Все пак може да се случи и затова тези дни ще направим магнитен резонанс, който да ни отговори какво се случва и как да действаме. Единственото нещо, което ще правя сега, е да почивам", сподели Лоренсо. Тази седмица Лоренсо няма да бъде заместван от никого, но през следващата тестовият пилот на конструктора Микеле Пиро ще проведе тест с машината и ако се наложи, ще стартира на "Филип Айлънд" вместо Лоренсо. Испанецът призна, че може би прекалено рано е подновил тренировките си, което се е отразило зле на контузията му в китката. "Може би не влоших контузията, но забавих възстановяването й", допълни Хорхе. "На пистата се почувствах по-зле, отколкото си представях, че ще се. Няма смисъл да се състезавам в това състояние, защото дори да се справя с болката, ще бъда предпазлив и няма да съм бърз".

