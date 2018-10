15-и максимум за невероятния Рони О’Съливан! (видео)

Рони О’Съливан за пореден път пренаписа историята на снукъра с реализиране на 15-ия в знаменитата си кариера максимален брейк от 147 точки, с който приключи победата си с 4:0 над Алън Тейлър и във втори кръг на Откритото първенство на Англия.

147 Ronnie O'Sullivan makes his 15th career maximum break at the @BetVictor English Open! #EnglishOpen pic.twitter.com/cxDpeGVasW

Преди това Ракетата бе записал 955-ия сенчъри брейк от 135 пункта, а 956-ия се превърна в безупречен максимум.

Това не само е 15-и максимален брейк за Рони, но и 143-и в историята на джентълменския спорт, както и втори в English Open, след като същото направи и Тепчая Ун-Ну вчера. Двамата ще получат по 8 500 паунда от фонда за максимални брейкове, стига никой друг да не го стори повече в турнира.

Въпреки прословутите оплаквания от залата в Кроули, където по думите на Рони навсякъде мирише на урина, той бе в доста по-добра кондиция и се чувстваше видимо по-добре на масата по време на двубоя с Тейлър. Гения от Чигуел набързо си свърши работата и записа извънземните 14.6 секунди средно на изпълнение на удар. Следващият му противник ще бъде Джими Уайт или Матю Стивънс.

The man is an ANIMAL on the baize!



A 15th career maximum for @ronnieo147 here at the @BetVictor English Open... #EnglishOpen pic.twitter.com/zYKuCOhr61