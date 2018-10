Тепчая Ун-Ну реализира 142-ия максимум в историята на снукъра (видео)

Един от азиатските пионери в снукъра Тепчая Ун-Ну записа името си в аналите на джентълменския спорт с реализирането на втория в кариерата си и 142-рия в историята на играта максимален брейк от 147 точки. Това се случи в първия фрейм на двубоя му от втори кръг на Откритото първенство на Англия срещу Сохеил Вахеди.

'The moment when you realise the 147 is on - your heart rate starts to race up' @ronnieo147 says it's impossible to stay calm when you're on for a maximum break #EnglishOpen pic.twitter.com/vTwQ9IR1pJ