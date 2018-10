Лоренсо пропуска Гран При на Тайланд, съмнения и за Япония

Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо реши да не взима участие в остатъка от тазседмичната Гран При на Тайланд в MotoGP заради контузиите, които получи. Испанецът катастрофира във втората свободна тренировка в петък, като с това усложни вече притежаващата контузия на палеца на десния си крак, а лявата му китка и десният глезен се подуха силно. След направен скенер в болницата вчера се оказа, че Хорхе има и счупена кост на китката.

. @lorenzo99 has decided together with #DucatiTeam not to take part anymore in Buriram race weekend due to hairline fracture in left wrist. Focus now to recover for Motegi #ForzaJorge #KeepFighting pic.twitter.com/QqtsoBc8VU