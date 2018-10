Моторни спортове Лоренсо е транспортиран в болница след зловещия инцидент 05 октомври 2018 | 13:11 - Обновена 0 0 0 0 0 @lorenzo99 suffers another MONSTER highside



The vicious crash left his GP18 in two pieces #ThaiGP | VIDEO https://t.co/jX4CnGwVq5 pic.twitter.com/8wLeAzcMzX — MotoGP™ (@MotoGP) October 5, 2018 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо е транспортиран в болница за допълнителни изследвания след тежкия си инцидент по време на втората трнировка от състезателния уикенд на MotoGP в Тайланд. Лоренсо получи контузия в състезанието от предишния кръг на шампионата, но все пак реши да даде всичко от себе си тази седмица. На острия трети завой от пистата "Чанг" моторът на Лоренсо издаде странен звук, пилотът изгуби управлението и машината го изхвърли във въздуха. Испанецът бе в съзнание след инцидента, но му бе нужна носилка, за да напусне границите на трасето. Big highside crash of Jorge Lorenzo in FP2 #jorgelorenzo #MotoGP #JL99 pic.twitter.com/qScXyOf6Xm — Harkamal Singh (@Harry46oo) October 5, 2018 Моторът му пък се раздели на две части след многобройно превъртане по асфалта. After a big crash during FP2 @lorenzo99 did an X-ray at Medical Center of @ChangCircuit: he has strong bruising on his left wrist and right ankle but no fractures. Going to Buriram Hospital for a final scan. Update later. #ThaiGP pic.twitter.com/bmE8bMbujm — Ducati Motor (@DucatiMotor) October 5, 2018 Вследствие на катастрофата лявата китка и десния глезен на Хорхе са силно подути, но няма фрактури. От медицинския център на тайландската писта "Чанг" заявиха, че той е в състояние да завърши остатъка от кръга, но Лоренсо е пожелал и допълнителни тестове в болница. В първата тренировка Хорхе зае 17-о място, на 1.3 секунди зад първата позиция.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1106

1