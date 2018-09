Моторни спортове Лоренсо: Маркес провали състезанието ми и ме контузи 25 септември 2018 | 13:40 0 0 0 0 1 The #AragonGP was a roller coaster ride for Jorge Lorenzo



His charge from a third successive #MotoGP pole position lasted as far as the first corner and his words after the race mean we haven't heard the last of this... pic.twitter.com/TxSoxsAghd — MotoGP™ (@MotoGP) September 24, 2018 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо обвини бъдещия си съотборник в Honda и лидер в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес за инцидента си в Испания през уикенда . Хорхе катастрофира опасно още в първия завой на "Арагон". Испанецът стартира от полпозишън, но бърз и агресивен старт на Маркес не му даде възможност да завърши завоя. Лоренсо не се справи със ситуацията, моторът му изгуби сцепление и го изхвърли във въздуха. Вследствие на това Хорхе получи фрактура на палеца на десния си крак и участието му в следващия кръг на MotoGP в Тайланд е под въпрос. "От това, което аз усетих, влязох в завоя с нормалната линия, както го правех в продължение на седем години на тази писта. В същото време наблюдавах Маркес, който бе много агресивен, влезе от вътрешната страна на завоя. Видя, че аз съм до него, не ми позволи да завърша завоя и аз излязох извън очертанията. Нямах друг избор. На "Мизано" инцидентът ми беше изцяло по моя вина, но този път Маркес провали състезанието ми, контузи крака ми и ми отне възможността да спечеля както в Испания, така и в Тайланд", сподели разгневено Лоренсо часове след финала на състезанието. По-ядосан обаче бе от факта, че действията на Маркес не са новост. "Марк знаеше, че не ми оставя пространство. Знае и че не е за първи път. Той не искаше да взема този завой, не се интересуваше, че мога да пострадам". Aclarada mi versión, quiero comunicaros que esta tarde he recibido una llamada de Marquez interesandose por mi estado, cosa que le honra. — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) September 24, 2018 Самият Маркес заяви след финала, че не е усетил катастрофата на Лоренсо. Ден по-късно той се е обадил на Хорхе и се е поинтересувал какво е състоянието му. За обаждането сподели Лоренсо в Twitter и допълни, че това все пак прави чест на Маркес.

