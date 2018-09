Моторни спортове Маркес триумфира заслужено на "Арагон", Лоренсо получи контузия 23 септември 2018 | 15:59 - Обновена 0 0 0 0 0 Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес надви пилота на Ducati Андреа Довициозо в страхотна битка във финалните минути на състезанието. Точно тогава към техния дуел се присъедини и Андреа Яноне с мотора на Ducati. Именно той финишира трети, а зад него карирания флаг премина и неговият съотборник Алекс Ринс. FINAL LAP!



Are we in for another @AndreaDovizioso vs @marcmarquez93 duel for the victory?! #AragonGP pic.twitter.com/4nQwSS9Wbo — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2018 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо стартира от полпозишън, но загуби сцепление още на първия завой и моторът му го изхвърли във въздуха. Впоследствие стана ясно, че испанецът е извадил палеца на десния си крак. Валентино Роси, който стартира от едва 18-а позиция, успя да напредне с десет места за разлика от съотборника си Маверик Винялес. It was over before it begun for @lorenzo99



The pole sitter suffers a brutal highside at Turn 1 at the #AragonGP #MotoGP | VIDEO https://t.co/LIkkxJcHyM pic.twitter.com/bmJuqmNqWA — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2018 След катастрофата на Лоренсо в началото лидер за кратко стана Маркес. Дови обаче го изпревари и поведе колоната мотоциклетисти преди да завърши началната обиколка. Алейш Еспергаро с Aprilia осъществи луд старт и успя да напредне с осем места за първата обиколка. На другия полюс пък Винялес падна с пет позиции и зае 19-ата. Стартиралият четвърти Кал Кръчлоу също катастрофира в първите обиколки. След като състезателната дистанция бе преполовена Маркес започна да притиска все повече Дови и десет обиколки преди финала го изпревари. Here comes @marcmarquez93



He dives under Dovi for the lead!#AragonGP pic.twitter.com/ukFYOAMZjX — MotoGP™ (@MotoGP) September 23, 2018 Три завъртания по-късно Дови си върна челната позиция, но поддържаше бавно темпо. Яноне успя да настигне двамата и се опита да мине пред Маркес. Дови се надяваше това да забави пилота на Honda, но това така и не стана. Три обиколки преди края Маркес все пак успя да излезе начело и повече не изпусна първото място.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 405

1