Гладиаторска битка и поредна велика победа за Рафаел Надал@@@

RAFA PREVAILS!



In 4 hours and 49 minutes, @RafaelNadal defeats Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 at 2:04am!#USOpen pic.twitter.com/eHYr2rZy3Y — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2018

Рафаел Надал се класира за полуфиналите на US Open след драматична победа над Доминик Тийм с 0:6, 6:4, 7:5, 6:7(4), 7:6(5). Гладиаторската битка между двамата продължи близо пет часа, което е най-дългият мач на испанския магьосник в турнира.Световният №1 оцеля след феноменалните 74 уинъра от австрийския тенисист, като по този начин Рафа Надал достигна до полуфиналите в Ню Йорк за седми път. Tой печели и своя седми пореден мач oт турнира.

@@@

Sportsmanship of the highest caliber...



Hats off to @RafaelNadal and @ThiemDomi for an enormous effort tonight...#USOpen pic.twitter.com/NkWBSgV1Zm — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2018

Rafael Nadal defeated Dominic Thiem after 4 hours and 49 minutes.



This is Nadal's 29th major semifinal appearance, breaking a tie with Ivan Lendl for the 4th-most among men in the Open Era. pic.twitter.com/0oHqCnV1zF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 5, 2018