Дел Потро повали Иснър в битката на гигантите

Хуан Мартин дел Потро се класира за полуфиналите на US Open след трудна победа над Джон Иснър с 6:7(5), 6:3, 7:6(4), 6:2. Сблъсъкът между двама от най-мощните тенисисти в тура се разви според очакванията и в крайна сметка аржентинецът наложи волята си срещу надеждата на домакините, който в предишните кръгове имаше много изтощитени мачове и умората не му позволи да е равностоен в последния сет. Дел Потро е на полуфинал в Ню Йорк за втора поредна година. Шампионът от 2009 година чака съперника си от двубоя между Рафаел Надал и Доминик Тийм. Именно Надал спря Кулата от Тандил на същото стъпало през 2017-а, а освен това го победи и на полуфиналите на тазгодишния "Ролан Гарос". Иснър пък не успя да стане първият американец, достигнал полуфинал на US Open след Анди Родик през 2006-а. Back in the semifinals!@delpotrojuan defeats Isner 6-7, 6-3, 7-6, 6-2 during an afternoon battle in Arthur Ashe Stadium...#USOpen pic.twitter.com/MYJhdeuhUG — US Open Tennis (@usopen) 4 септември 2018 г. "Знаех, че ще е много важно да покажа постоянство. Бях настроен за дълъг мач. Целта ми беше да съм постоянен и да се опитам да спечеля важните точки", сподели Дел Потро след битката на корта, продължила повече от 3 часа. - Винаги е трудно да запазиш ритъма си след по-продължителна пауза, но опитът ми помогна да го направя. Съхраних енергията си и дори мисля, че заиграх по-добре след прекъсването". Иснър измъкна първия сет след тайбрек, но във втория Дел Потро стигна до важен пробив, който му позволи да спечели частта с 6:3. Поразяващият форхенд и малкото непредизвикани грешки на аржентинеца контрастираха с нарастващата умора, излъчвана от Иснър. Единствено сервисът задържаше американеца в третия сет и той се добра до тайбрек, но този път го загуби. Решаваща се оказа точката при 2:2, когато Иснър максимално затрудни съперника си с началния удар, но после от удобна позиция изкара топката в аут. Дел Потро имаше три сетбола, като пропусна първия, но веднага след това поредица от дълбоки форхенди му осигуриха предимството в презултата. Leaving it all out on the court:



Massive respect for both these competitors...#USOpen pic.twitter.com/pX9YD9vJeV — US Open Tennis (@usopen) 4 септември 2018 г. Иснър нямаше съпротивителни сили в четвъртия сет и много бързо допусна да бъде пробит. Той все пак получи шанс да се върне в мача при 1:3, когато двойна грешка на Дел Потро му даде точка за пробив, но американецът не се възползва. Дел Потро загуби първи сет от началото на турнира, но демонстрира спокойствие във важните моменти и нито веднъж не предаде подаването си.

