Чакането за втора титла свърши след победа над световен шампион

26-годишният англичанин осъществи обрат от 0:2 до 4:2 и спечели топ наградата от 20 000 паунда, като с тях се изкачи до осмото място в световната ранглиста, а в същото време си осигури място в престижния турнир “Шампион на шампионите” през ноември.



Първата титла в кариерата на Уилсън датираше от 2015-а - Шанхай Мастърс - като през 2016-а той загуби финала на Indian Open, а през 2017-а отстъпи в битките за трофеите в World Open и English Open, като в добавка загуби от Марк Алън на финала на най-престижния турнир извън ранкинг системата “Мастърс” през януари.

Уилсън бе на няколко топки от поражението в четвъртфиналите и полуфиналите във Фюрт, но все пак прескочи с 4:3 Даниел Уелс и Питър Лайнс. Ебдън пък можеше да стане вторият най-възрастен шампион в историята (на 47-годишна възраст), като взе първите два фрейма във финала с топ брейк от 66. Уилсън спечели третата партия, вкарвайки последните розова и черна, а после избухна със сенчъри брейк от 120 точки за 2:2. Той надделя и във фрагментарния пети фрейм, а серии от 68 и 57 му осигуриха крайния успех.



Ебдън за първи път от 2012-а игра ранкинг финал и със спечелените 10 хиляди паунда се изкачи с пет места в световната ранглиста до 51-ва позиция. Той е с важна роля в кариерата на Уилсън, защото преди 20 години двамата са се запознали на благотворително билярд събитие, като тогава шестгодишният Уилсън е спечелил фрейм срещу Ебо Велики. След това Ебдън е посъветвал родителите на хлапето да го подкрепят и да го запишат да тренира снукър.



