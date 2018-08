Два максимума в един ден!

Георгиу реализира своята 147-ца в 1 кръг при 4:2 над аматьора Умут Дикме, а Джоунс отпадна с 2:4 от Лий Уокър, но отбеляза първия максимум в кариерата си.

It's raining maximums in Fürth!



Jamie Jones has made the second 147 of this year's Paul Hunter Classic in his last 64 match against Lee Walker, equalling Michael Georgiou's effort earlier today!



It's a career-first for Jones, a semi finalist here last year #PaulHunterClassic pic.twitter.com/f21atPhbdV