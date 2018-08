Любопитните факти преди ГП на Великобритания

След драматичната квалификация на "Силвърстоун" вчера се въведоха промени в графика на 12-ия кръг от календара на MotoGP - Гран При на Великобритания. Стартът в кралския клас ще бъде даден 90 минути по-рано от предвиденото първоначално - в 13:30 ч. българско време, а промени има и при другите два по-ниски класа.

REMINDER Here is today’s revised schedule for the #BritishGP #MotoGP pic.twitter.com/8UyFAqCmSq

Хорхе Лоренсо стартира от полпозишън за втори път тази година и за 67-и в своята кариера. Това е вторият полпозишън за испанеца, откакто се присъедини към италианския тим и въпреки че бе критикуван дълго, сега се нарежда на четвъртото място в списъка с пилотите на Ducati с най-много полпозишъни в кралския клас.

Зад Лоренсо стартира и съотборникът му и миналогодишен победител на британското трасе Андреа Довициозо. С тях двамата Ducati за първи път от 2006 г. се радват на двете първи стартови позиции в MotoGP.

This was Saturday at the #BritishGP



It was hectic, it was dramatic, it was classic #MotoGP pic.twitter.com/R5RwkYfXGK