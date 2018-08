MotoGP стартът на "Силвърстоун" с нов час заради опасения от буря

Графикът за провеждането на състезанията от MotoGP днес на британската писта "Силвърстоун" е променен заради опасения от буря. Според прогнозите точно около 15 ч. българско време над областта ще се изсипе проливен дъжд. Именно тогава трябваше да бъде даден и стартът в кралския клас на мотоциклетизма, но той е изтеглен с 90 минути и така Хорхе Лоренсо ще стартира от полпозишън още в 13:30 ч.

