Моторни спортове Лоренсо спечели полпозишън на мократа "Силвърстоун", Роси едва 12-и 25 август 2018 | 18:27 - Обновена 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Хорхе Лоренсо спечели полпозишън за утрешната Гран При на Великобритания в MotoGP. От втората позиция ще стартира неговият съотборник в италианския тим Андреа Довициозо, а трети ще се нареди сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко. Валентино Роси ще бъде едва 12-и. #MotoGP Qualifying



WHAT A FINISH! @lorenzo99 takes pole in Silverstone! He edges out his teammate @AndreaDovizioso and @JohannZarco1 #BritishGP pic.twitter.com/1izHMfXw1F — MotoGP™ (@MotoGP) August 25, 2018 Квалификационната сесия закъсня с 35 минути заради хаоса, който създаде изсипалият се дъжд над пистата "Силвърстоун". Още в четвъртата обиколка станаха множество катастрофи, тъй като на някои места от трасето водата бе прекалено много. Най-много пострада Тито Рабат със сателитния си Ducati, който бе ударен от мотора на Франко Морбидели. Рабат бе транспортиран с хеликоптер до най-близката болница, където стана ясно, че е получил множество фрактури на десния си крак. По всяка вероятност той няма да вземе участие в утрешното състезание. RED FLAG



Due track conditions



Multiple riders down in one turn, more info when we get it... pic.twitter.com/YBG1pP0paX — MotoGP™ (@MotoGP) August 25, 2018 Update @TitoRabat has multiple fractures in his right leg he has been transfered to the University Hospital Coventry for further checks #britishgp #realeavintia #realeavintiaracing #motogp — Reale Avintia Racing (@realeavintia) August 25, 2018 Лоренсо първи започна летяща обиколка, а след това Брадли Смит с КТМ поведе. Пилотът на Yamaha Маверик Винялес смени гумите си още преди да завърши цяла обиколка. Пистата започна да изсъхва и последните 3 минути от Q2 бяха решаващи за утрешната стартова подредба. Кал Кръчлоу със сателитната Honda записа много бърза обиколка на трасето, но не бе достатъчна за топ 3 и остана четвърти. Зад него ще се наредят лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес и Данило Петручи. Валентино Роси се забави в бокса точно на финала и лошата стратегия му отне шанса да се опита да атакува челните места. Той остана последен от Q2, на 3 секунди изоставане от Лоренсо. Съотборникът му Маверик Винялес не се справи много по-добре и утре ще тръгне 11-и. Това е втората поредна кошмарна квалификация за дуото на Yamaha, което се очакваше този уикенд да покаже прогрес. Доктора не скри и яда си от неуспешното представяне. Състезанието за ГП на Великобритания започва в 13:30 ч. българско време.

