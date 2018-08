Маркес доминира в третата MotoGP тренировка в Австрия, Роси отива в Q1

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес записа най-добрата обиколка в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на австрийската писта "Ред Бул Ринг". Прогнозата за дъжд обаче се оказа вярна и трасето отново беше мокро, като така никой от пилотите не успя да подобри времето си от първата петъчна тренировка.

He sat in the box for most of the session, but @marcmarquez93 is flying now #AustrianGP pic.twitter.com/9XwAV5WC50