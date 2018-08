Моторни спортове Довициозо най-бърз в първата тренировка от MotoGP в Австрия 10 август 2018 | 12:20 0 0 0 0 0 Пилотът на Ducati Андреа Довициозо зададе темпото в първата тренировка от MotoGP уикенда в Австрия. Неговият съотборник в италианския тим Хорхе Лоренсо зае второто място и даде заявка, че тимът ще се бори за двоен подиум и тази неделя. Трети остана още един пилот с Ducati - Данило Петручи, който догодина ще замени Лоренсо в заводския тим. Още в ранната фаза на 45-минутната сесия ветеранът в шампионата Валентино Роси изгуби време, тъй като получи технически проблем и се наложи да смени мотора си. Това му костваше около десетина минути и той в крайна сметка остана 11-и. A technical problem for @ValeYellow46 early in the session



His @YamahaMotoGP says no more!#AustrianGP pic.twitter.com/bMU7jZZrxd — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2018 С голям шанс за дъжд във втората тренировка следобед и третата утре сутринта, пилотите се фокусираха съществено върху времената си. Ако прогнозата обаче не се сбъдне, е много вероятно рекордът за обиколка на "Ред Бул Ринг" в MotoGP да бъде подобрен. В първата тренировъчна сесия Дови остана на само седем десети от него. And here we are again, at awesome Red Bull Ring for @MotoGP #AustrianGP FP1 Gasss pic.twitter.com/WqDgUeQBws — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 10, 2018 Шампионът Марк Маркес поведе в началото на свободната тренировка, но 25 минути след старта Дови започна да демонстрира скоростта си. В крайна сметка Марк остана четвърти зад трите мотора на Ducati и на изоставане от 0.581 секунди от Дови. Зад него се нареди собственика на рекордната обиколка в Австрия Андреа Яноне (Suzuki), следван от пилотите с Honda Дани Педроса и Кал Кръчлоу. С осмото си място Тито Рабат вмъкна и четвърти италиански мотор в топ 10. Съотборникът на Роси - Маверик Винялес остана 10-и. Here are the times from the opening #MotoGP Free Practice session in Austria #AustrianGP pic.twitter.com/jOtuMxPHtz — MotoGP™ (@MotoGP) August 10, 2018

