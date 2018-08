Маркес и Зарко с най-бързите обиколки в MotoGP теста в Чехия

Марк Маркес с Honda записа най-бърза обиколка на чешката писта "Бърно" в официалния тест от MotoGP вчера с нов прототип на мотора си. Зад него остана сателитният пилот на Yamaha Йоан Зарко. Начело за по-голямата част от 8-часовия тест все бе някой от заводските пилоти на Ducati, като Хорхе Лоренсо записа първата отлична обиколка с време 1:55.609 минути.

Два часа след старта на теста начело излезе победителят от неделя Андреа Довициозо с преднина от 0.092 секунди. Италианецът бе на върха за следващите три часа преди Маркес да изведе мотора си на първа позиция. Зад него и Зарко пък финишира съотборника на Марк - Дани Педроса.

It has been a busy day for @lorenzo99 and @AndreaDovizioso as the Ducati duo compare various aero packages #BrnoTest pic.twitter.com/Yj1syp7hRd